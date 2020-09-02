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Порнозвезда рассказала о своем главном кошмаре 

Рамблер 2 часа назад
Порнозвезда рассказала о своем главном кошмаре
Фото: @therealsiri.ps
Американская порнозвезда Сири Дал рассказала о своем главном кошмаре.
Актриса опасается, что сервис OnlyFans, на котором по платной подписке можно распространять провокационные фотографии и видео, запретит зарабатывать секс-работникам.
По словам Дал, сервис регулярно меняет условия пользовательского соглашения, что пугает других представителей порноиндустрии:

«Настоящие кошмары — это то, что они, к примеру, запретят секс-работникам использовать свою платформу. Как будто сразу перейдут к цензуре».

Американка подчеркнула, что OnlyFans не сможет существовать без порно. Дал уверена, — данная платформа была создана для секс-работников и приобрела свою известность только благодаря им. Кроме того, сервис берет комиссию с пользователей: они отдают компании 20% своего заработка.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, чтоКаменских поразила фанатов фото в бикини на яхте.
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