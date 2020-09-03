Шуфутинский споет «Третье сентября» в прямом эфире

Он рассказал об этом на своей странице в Instagram.

Артист заявил, что перевернет календарь в четверг, 3 сентября, в 18:00 по московскому времени.

Шуфутинский отметил, что на этот день у него не запланировано концертов, он будет в гостях у друзей. Также артист рассказал, что у одного его друга день рождения именно в этот день. Он пообещал выйти в прямой эфир в Instagram, чтобы поздравить россиян, которые тоже что-либо отмечают в этот день, и спеть «Третье сентября, день прощания».

Также Шуфутинский выложил в Instagram видеоклип с припевом песни и подписал: «С третьим сентября».

Запись смонтирована из 3-D фотографий и коротких видео с артистом. Также в клипе присутствует кадр, на котором Шуфутинский подкуривает сигару от листа с датой «3 сентября».

Михаил Шуфутинский — заслуженный артист России, лауреат премий «Шансон года». Помимо «Третьего сентября» он выпустил такие композиции, как «Марджанжа», «Еврейский портной», «Левый берег Дона» и «Наколочка».