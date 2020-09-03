Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шуфутинский споет песню «Третье сентября» с россиянами в прямом эфире 

Lenta.ru и ещё 9 3 часа назад
Шуфутинский споет «Третье сентября» в прямом эфире
Фото: РИА Новости
Он рассказал об этом на своей странице в Instagram.
Артист заявил, что перевернет календарь в четверг, 3 сентября, в 18:00 по московскому времени.
Шуфутинский отметил, что на этот день у него не запланировано концертов, он будет в гостях у друзей. Также артист рассказал, что у одного его друга день рождения именно в этот день. Он пообещал выйти в прямой эфир в Instagram, чтобы поздравить россиян, которые тоже что-либо отмечают в этот день, и спеть «Третье сентября, день прощания».
Также Шуфутинский выложил в Instagram видеоклип с припевом песни и подписал: «С третьим сентября».
Запись смонтирована из 3-D фотографий и коротких видео с артистом. Также в клипе присутствует кадр, на котором Шуфутинский подкуривает сигару от листа с датой «3 сентября».
Михаил Шуфутинский — заслуженный артист России, лауреат премий «Шансон года». Помимо «Третьего сентября» он выпустил такие композиции, как «Марджанжа», «Еврейский портной», «Левый берег Дона» и «Наколочка».
Видео дня. Дочь Моники Белуччи скоро затмит мать
Последние новости
Российская элита оказалась низкокачественной Российская элита оказалась низкокачественной Создатели «Новичка» оценили данные Германии о Навальном Создатели «Новичка» оценили данные Германии о Навальном У выигравшей от коронавируса страны начались проблемы У выигравшей от коронавируса страны начались проблемы
Женский форум
Звёзды , Михаил Шуфутинский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачева пошла с детьми в школу в мини-юбке
Пугачева пошла с детьми в школу в мини-юбке
«Что за срамота? Прикройте прелести»
«Что за срамота? Прикройте прелести»
«Дерзкая колхозница попутала постель и школу»
«Дерзкая колхозница попутала постель и школу»
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Москвичам рассказали правду о сухарях
02:24
Москвичам рассказали правду о сухарях
Еда
Как пожарить мясо, не испачкав плиту жиром
02:54
Как пожарить мясо, не испачкав плиту жиром
Дом и сад
Безногая с рождения девочка стала гимнасткой
04:25
Безногая с рождения девочка стала гимнасткой
Дети
Как выглядят двойняшки Паркер, рожденные сурмамой
04:27
Как выглядят двойняшки Паркер, рожденные сурмамой
Дети Звёзды
Сын Яны Рудковской потребовал «свободы Гном Гномычу»
03:58
Сын Яны Рудковской потребовал «свободы Гном Гномычу»
Звёзды
Шуфутинский пообещал «перевернуть календарь» и спеть
02:28
Шуфутинский пообещал «перевернуть календарь» и спеть
Звёзды
Звезды, которые любят жениться и разводиться
04:01
Звезды, которые любят жениться и разводиться
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение