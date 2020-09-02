Шишкова поразила пышным бюстом

Под каждой публикацией Алёны фолловеры пишут о том, какая она худая. Каждый раз просят модель перестать сидеть на диетах и наоборот набрать вес. Однако после новой серии фотографий, поклонники заметили, что девушка приобрела женственные формы.

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Шишкова опубликовала снимки в облегающем джинсовом платье с глубоким декольте. Только в этот раз фоллловеры начали гадать, откуда же у модели появился шикарный бюст. Ведь раньше Алёна не могла похвастаться пышной грудью.