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Алёна Шишкова поразила пышным бюстом 

New Magazine 3 часа назад
Шишкова поразила пышным бюстом
Фото: Instagram
Под каждой публикацией Алёны фолловеры пишут о том, какая она худая. Каждый раз просят модель перестать сидеть на диетах и наоборот набрать вес. Однако после новой серии фотографий, поклонники заметили, что девушка приобрела женственные формы.
Instagram
Шишкова опубликовала снимки в облегающем джинсовом платье с глубоким декольте. Только в этот раз фоллловеры начали гадать, откуда же у модели появился шикарный бюст. Ведь раньше Алёна не могла похвастаться пышной грудью.
Одни предположили, что модель воспользовалась фотошопом, другие утверждают, что это дело рук пластического хирурга. Некоторые пишут, что бывшая возлюбленная Тимати повторно забеременела. Но сама Алёна Шишкова решила никак не комментировать догадки своих фолловеров. Фото: Инстаграм.
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