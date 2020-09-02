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Как живет российская телеведущая в Европе? 

New Magazine 3 часа назад
Как живет телеведущая Агалакова в Европе
Фото: Instagram
Жанна Агалакова начинала свою карьеру с газетной журналистики. Но потом на нее обратил внимание «гуру отечественного телевидения» Игорь Кириллов. И вскоре ей предложили работать на ТВ. Жанна вела информационную программу «Сегодня» на канале НТВ. Позже она перешла на Первый канал, где вела программы «Новости» и «Время». Кроме того, Агалакова вместе с Познером была ведущей передачи «Времена».
Instagram
В общем, карьера на Первом канале у нее складывалась успешно. Но вдруг она резко пропала. На самом деле, Жанна не прекратила работать, она уехала в Париж, затем в Нью-Йорк, став собственным корреспондентом Первого канала. И в общем, к этому ее подтолкнула личная жизнь. Аглакаова вышла замуж за итальянского физика.
Жить на расстоянии влюбленные не захотели. Журналистка решила переехать в Европу, при этом работая для Первого канала. В 2002 — м году она родила дочь Алису. Сейчас Жанне 54 года, она продолжает оставаться собкором Первого канала в Париже и иногда можно увидеть ее репортажи в новостных программах. Она активно ведет соцсети, где можно увидеть много фото из разных городов мира. Жанна обожает путешествовать.
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