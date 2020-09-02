«Дерзкая колхозница попутала постель и школу»

Блогер Лена Миро раскритиковала Ксению Бородину за одежду, в которой она пришла провожать детей в школу. Телеведущая надела черный пиджак, блузку и короткие шорты, которые вызвали негодование у пользователей Сети.
«Будто штаны надеть забыла», — написали ей в комментариях.
Миро считает, что такой наряд неуместен для линейки. Блогер назвала Бородину "дерзкой колхозницей", которая "попутала постель и школу":
"Мне очевидно, что Ксения прекрасно одета — для ролевых игр в постели. И точно так же мне очевидно, что в таком виде тащить детей на линейку 1-го сентября — неуместная пошлость дурно воспитанной дуры".
@borodylia
"К сожалению, Ксения, как была неуместной колхозницей, так и осталась ей", — резюмировала Миро.
Ранее "Рамблер" сообщал, что подписчики осудили Бородину за неуместный наряд.