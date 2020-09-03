Лисовец оправдал шорты Бородиной на школьной линейке

По мнению модного эксперта, каждый человек должен самостоятельно решать, как ему выглядеть на том или ином мероприятии. Он считает, что в современном мире любая женщина имеет право появиться на школьной линейке даже в мини-платье. Лисовец также отмечает, что неэтично было бы придти на детское событие в купальнике.

«Мы живем в XXI веке, и если бы мать какого-то ребенка пришла бы в мини-наряде, я не вижу в этом проблемы. Это же не поминки и не похороны, и не какой-то трагический обряд. Это праздник», — подчеркнул специалист.

Он также добавил, что если у женщины хорошие ноги, она может позволить себе выглядеть симпатично.

В то же время стилист призвал женщин не носить чересчур вульгарные наряды. При этом он заявил, что мнение людей о том, что в школу следует приходить в закрытой одежде длиною до пола, является «признаком закаменелости и "совкового" отношения».

«Если открытые ноги для кого-то кажутся вульгарными, то пусть люди занимаются своей внутренней культурой», — высказался Лисовец.

Ранее в сентябре поклонники пристыдили телеведущую Ксению Бородину за появление на школьной линейке своих дочерей Марии и Теоны в коротких шортах. Она она надела белую рубашку, черные мини-шорты, классический пиджак и кожаные лоферы с длинными бежевыми носками. Подписчики посчитали образ Бородиной слишком откровенным для такого события.