Звезды на Венецианском кинофестивале

Второго сентября в Венеции стартует кинофестиваль, вопреки всем ожиданиям. Дело в том, что из-за коронавируса многие мероприятия отменили или же перенесли в онлайн-формат. Но Венеция отстояла свое право на проведение фестиваля.

Раньше все было совсем иначе. Смотрим образы российских звезд за всю историю проведения фестиваля!

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Юлия Высоцкая в один из дней кинофестиваля в Венеции в 2014-м году пришла в черном платье. Многие стилисты посчитали ее образ очень элегантным и в меру скромным. Несмотря на глубокую линию декольте, в остальном платье выглядит весьма изящно.

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Светлана Ходченкова также выбрала наряд в черном цвете. Стилисты утверждают, что, благодаря деталям в виде перьев, образ получился незабываемым, хоть и немного странным.

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Российская актриса Ксения Раппопорт также не стала сильно экспериментировать и выбрала классику. Стилисты отмечают, что образ получился интересным благодаря тому, что актриса выбрала асимметричный крой, а также дополнила образ колье в тон платью. Если бы подобных деталей не было, то образ вышел бы крайне пресным и скучным.

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