Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Блеснули или опозорились: образы российских звезд на Венецианском кинофестивале 

Я Покупаю 1 час назад
Звезды на Венецианском кинофестивале
Фото: Я Покупаю
Второго сентября в Венеции стартует кинофестиваль, вопреки всем ожиданиям. Дело в том, что из-за коронавируса многие мероприятия отменили или же перенесли в онлайн-формат. Но Венеция отстояла свое право на проведение фестиваля.
Раньше все было совсем иначе. Смотрим образы российских звезд за всю историю проведения фестиваля!
Я Покупаю
Юлия Высоцкая в один из дней кинофестиваля в Венеции в 2014-м году пришла в черном платье. Многие стилисты посчитали ее образ очень элегантным и в меру скромным. Несмотря на глубокую линию декольте, в остальном платье выглядит весьма изящно.
Я Покупаю
Светлана Ходченкова также выбрала наряд в черном цвете. Стилисты утверждают, что, благодаря деталям в виде перьев, образ получился незабываемым, хоть и немного странным.
Я Покупаю
Российская актриса Ксения Раппопорт также не стала сильно экспериментировать и выбрала классику. Стилисты отмечают, что образ получился интересным благодаря тому, что актриса выбрала асимметричный крой, а также дополнила образ колье в тон платью. Если бы подобных деталей не было, то образ вышел бы крайне пресным и скучным.
Я Покупаю
Популярная российская телеведущая Мария Ивакова для своего выхода выбрала более экстравагантное платье, чем остальные российские звезды, но от этого она только выиграла. Многие стилисты отмечают, что подол платья из полупрозрачного кружева делает образ очень эффектным и запоминающимся.
Видео дня. Дочь Моники Белуччи скоро затмит мать
Я Покупаю: последние новости
Время не щадит: звезды, которые резко постарели Время не щадит: звезды, которые резко постарели Токсичные тираны: звездные мужчины, которые выпили все соки из своих жен Токсичные тираны: звездные мужчины, которые выпили все соки из своих жен Бабье лето: российские звезды после 40 в купальниках Бабье лето: российские звезды после 40 в купальниках
Женский форум
Звёзды , Мария Ивакова , Светлана Ходченкова , Ксения Раппопорт , Юлия Высоцкая
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самый известный адюльтер Советского Союза
Самый известный адюльтер Советского Союза
Пугачева пошла с детьми в школу в мини-юбке
Пугачева пошла с детьми в школу в мини-юбке
Почему с возрастом появляются красные родинки
Почему с возрастом появляются красные родинки
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Москвичам рассказали правду о сухарях
02:24
Москвичам рассказали правду о сухарях
Еда
Как пожарить мясо, не испачкав плиту жиром
02:54
Как пожарить мясо, не испачкав плиту жиром
Дом и сад
Безногая с рождения девочка стала гимнасткой
04:25
Безногая с рождения девочка стала гимнасткой
Дети
Как выглядят двойняшки Паркер, рожденные сурмамой
04:27
Как выглядят двойняшки Паркер, рожденные сурмамой
Дети Звёзды
Звезды, которые любят жениться и разводиться
04:01
Звезды, которые любят жениться и разводиться
Звёзды Любовь
Зачем добавлять в кофе лимон
04:28
Зачем добавлять в кофе лимон
Еда
Пугачева пошла с детьми в школу в мини-юбке
00:41
Пугачева пошла с детьми в школу в мини-юбке
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение