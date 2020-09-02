Звезды на Венецианском кинофестивале

Второго сентября в Венеции стартует кинофестиваль, вопреки всем ожиданиям. Дело в том, что из-за коронавируса многие мероприятия отменили или же перенесли в онлайн-формат. Но Венеция отстояла свое право на проведение фестиваля.
Раньше все было совсем иначе. Смотрим образы российских звезд за всю историю проведения фестиваля!
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Юлия Высоцкая в один из дней кинофестиваля в Венеции в 2014-м году пришла в черном платье. Многие стилисты посчитали ее образ очень элегантным и в меру скромным. Несмотря на глубокую линию декольте, в остальном платье выглядит весьма изящно.
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Светлана Ходченкова также выбрала наряд в черном цвете. Стилисты утверждают, что, благодаря деталям в виде перьев, образ получился незабываемым, хоть и немного странным.
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Российская актриса Ксения Раппопорт также не стала сильно экспериментировать и выбрала классику. Стилисты отмечают, что образ получился интересным благодаря тому, что актриса выбрала асимметричный крой, а также дополнила образ колье в тон платью. Если бы подобных деталей не было, то образ вышел бы крайне пресным и скучным.
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Популярная российская телеведущая Мария Ивакова для своего выхода выбрала более экстравагантное платье, чем остальные российские звезды, но от этого она только выиграла. Многие стилисты отмечают, что подол платья из полупрозрачного кружева делает образ очень эффектным и запоминающимся.