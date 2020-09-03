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58-летняя Андреева позировала в мини-шортах 

WomanHit.ru и ещё 1 5 часов назад
58-летняя Андреева показала фигуру в мини-шортах
Фото: @ekaterinaandreeva_official
Муж поснимал ведущую на отдыхе.
Звезда Первого канала Екатерина Андреева вместе с супругом Душаном Перовичем недавно улетела отдыхать в Турцию. Об этом стало известно благодаря «Инстаграму», где теледива публикует солнечные кадры с отпуска. Несколько часов назад в микроблоге знаменитости появилось фото, на котором она позирует на набережной.
@ekaterinaandreeva_official
58-летняя ведущая продемонстрировала фолловерам стройную фигуру в мини-шортах и сорочке с «небесным» принтом. «Если встретила своего мужчину и нутром поняла-он, не раздумывай — целься ему прямо в сердце всеми стрелами Амура! Кто успел, того и тапки. Сейчас настоящие мужчины на вес даже не золота, а сапфиров, рубинов и изумрудов» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассуждает Екатерина в подписи к посту.

«И тогда на горизонте появится корабль, готовый в любой момент поднять алые паруса! Вот ведь бывает-купальничек навеял мысли… и кораблик подкрепил. А мой муж фото сделал — все сошлось три в одном. А Бог, как известно, троицу любит», — резюмировала Андреева.

Подписчики пришли в восторг от неувядающей красоты и мудрости ведущей и оставили ей в комменатриях массу комплиментов и добрых пожеланий. Отметим, что Екатерина редко рассказывает о своей семье, хотя уже около 20 лет счастлива в браке с бизнесменом.
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