58-летняя Андреева показала фигуру в мини-шортах

Муж поснимал ведущую на отдыхе.

Звезда Первого канала Екатерина Андреева вместе с супругом Душаном Перовичем недавно улетела отдыхать в Турцию. Об этом стало известно благодаря «Инстаграму», где теледива публикует солнечные кадры с отпуска. Несколько часов назад в микроблоге знаменитости появилось фото, на котором она позирует на набережной.

@ekaterinaandreeva_official

58-летняя ведущая продемонстрировала фолловерам стройную фигуру в мини-шортах и сорочке с «небесным» принтом. «Если встретила своего мужчину и нутром поняла-он, не раздумывай — целься ему прямо в сердце всеми стрелами Амура! Кто успел, того и тапки. Сейчас настоящие мужчины на вес даже не золота, а сапфиров, рубинов и изумрудов» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассуждает Екатерина в подписи к посту.

«И тогда на горизонте появится корабль, готовый в любой момент поднять алые паруса! Вот ведь бывает-купальничек навеял мысли… и кораблик подкрепил. А мой муж фото сделал — все сошлось три в одном. А Бог, как известно, троицу любит», — резюмировала Андреева.

Подписчики пришли в восторг от неувядающей красоты и мудрости ведущей и оставили ей в комменатриях массу комплиментов и добрых пожеланий. Отметим, что Екатерина редко рассказывает о своей семье, хотя уже около 20 лет счастлива в браке с бизнесменом.