«Еще не дожила до возраста, когда буду спать с дедом»

"Мне 56, ему 48, я не считаю, что он парень, притом он состоялся в жизни. Он нормальный чувак. Да, моложе, мне не нужен дед старый. Блин, что я с ним делать буду. Я еще не дожила до возраста, когда я буду спать с дедом", — сказала Лолита во время общения с ведущей "Дома-2" Ольгой Бузовой.