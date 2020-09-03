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Лолита впервые рассказала о новом возлюбленном 

Слово и Дело и ещё 6 2 часа назад
«Еще не дожила до возраста, когда буду спать с дедом»
Фото: Слово и Дело
В окружении певицы давно поговаривали, что Лолита строит отношения с новым возлюбленным. Феликс Грозданов, светский репортер, рассказал, что у популярной исполнительницы действительно есть вторая половина, но представлять его публично она не хочет. По словам Грозданова, новый спутник Лолиты занимается бизнесом и не любит посещать звездные тусовки.
На страницах Лолиты Милявской в соцсетях нет никакого намека на активную личную жизнь. Несмотря на желание скрыть от публики своего избранника, несколькими словами о нем певица все-таки обмолвилась.

"Мне 56, ему 48, я не считаю, что он парень, притом он состоялся в жизни. Он нормальный чувак. Да, моложе, мне не нужен дед старый. Блин, что я с ним делать буду. Я еще не дожила до возраста, когда я буду спать с дедом", — сказала Лолита во время общения с ведущей "Дома-2" Ольгой Бузовой.

Лолита Милявская состояла в официальном браке пять раз. С последним супругом, фитнес-тренером Дмитрием Ивановым певица развелась в апреле этого года. Расторжения брака ей пришлось ждать девять месяцев: процесс затянулся из-за карантина. Ради скорейшего получения развода Лолита отказалась от своих ранее выдвинутых требований.
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Женский форум
Звёзды , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов
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