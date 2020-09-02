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Муцениеце призналась, из-за чего развелась с Прилучным 

WMJ.ru 57 минут назад
Муцениеце призналась, почему ушла от Прилучного
Фото: WMJ.ru
Актриса снова начала снимать влог «Прилучные будни» и честно рассказала об эмоциях от развода.
Актриса Агата Муцениеце рассказала своим поклонникам, почему рассталась с мужем Павлом Прилучным после 9 лет брака. Артистка возобновила ведение влога и в первом после развода выпуске не могла не затронуть важную тему.

Рада, что это произошло сейчас, а не к 70 годам, когда я бы узнала, что меня всю жизнь обманывали. Вот это было бы, наверное, больнее,

— отметила Агата, рассказывая о разводе с актером.
Возможно, помимо обмана со стороны супруга Муцениеце не устраивала его ревность.
Девушка призналась, что за время совместной жизни с ним стала неуверенной, зажатой и начала волноваться из-за того, что подумает по этому поводу Прилучный.

«К счастью, этого в моей жизни больше нет, потому что, как выяснилось, не моя-то была проблемочка»,

— оптимистично завершила девушка.
Агата также призналась, что сейчас она свободна и выразила надежду, что когда-нибудь у нее все-таки появятся отношения.
Прокомментировала актриса и вероятность своего появления в продолжении сериала «В клетке», где ее партнером выступает экс-супруг. По ее словам, вместо сценария 10 серий ей предоставили текст только трех. Актриса же настаивает на том, что для принятия решения о сотрудничестве ей надо видеть сценарий целиком. Поэтому ее участие в съемках остается под вопросом.
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