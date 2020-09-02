Муцениеце назвала реальную причину развода

Актриса Агата Муцениеце рассказала, почему развелась с Павлом Прилучным после девяти лет брака. Этим она поделилась с поклонниками в своем влоге "Прилучные будни".

По словам актрисы, муж постоянно ей врал.

"Рада, что это произошло сейчас, а не к 70 годам, когда я бы узнала, что меня всю жизнь обманывали. Вот это было бы, наверное, больнее", — призналась Муцениеце.

Кроме того, она рассказала, что за время отношений с Прилучным стала неуверенной и зажатой.

«К счастью, этого в моей жизни больше нет, потому что, как выяснилось, не моя-то была проблемочка», — сказала актриса.

Муцениеце добавила, что на данный момент она свободна и надеется на отношения в будущем.