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Муцениеце призналась, почему на самом деле ушла от Прилучного 

Анастасия Иванова 44 минуты назад
Муцениеце назвала реальную причину развода
Фото: Рамблер
Актриса Агата Муцениеце рассказала, почему развелась с Павлом Прилучным после девяти лет брака. Этим она поделилась с поклонниками в своем влоге "Прилучные будни".
По словам актрисы, муж постоянно ей врал.

"Рада, что это произошло сейчас, а не к 70 годам, когда я бы узнала, что меня всю жизнь обманывали. Вот это было бы, наверное, больнее", — призналась Муцениеце.

Кроме того, она рассказала, что за время отношений с Прилучным стала неуверенной и зажатой.

«К счастью, этого в моей жизни больше нет, потому что, как выяснилось, не моя-то была проблемочка», — сказала актриса.

Муцениеце добавила, что на данный момент она свободна и надеется на отношения в будущем.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Муцениеце осталась без роли в сериале с Прилучным.
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Звёзды , Агата Муцениеце
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