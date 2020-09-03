Известная теннисистка не хочет жить на 50 тысяч рублей

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» оценила свою способность прожить на ограниченную сумму в месяц.

По словам Кузнецовой, она не собирается загонять себя в рамки.

«Тяжело выходить из зоны комфорта, когда ты столько лет за нее бился. Если учесть оплату работы моей теннисной команды, то сомневаюсь, что сейчас я могу прожить на 50 тысяч рублей в месяц», — заявила спортсменка.

Кроме того, теннисистка объяснила нежелание демонстрировать дорогие покупки в Instagram. «Не считаю нужным показывать роскошь. В России очень много людей живут достаточно скромно, а мне меньше всего хотелось бы вызывать зависть у кого-то», — заметила она.

Кузнецова — четырехкратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» (в ее активе по две победы в одиночном и парном разрядах), победительница 34 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), а также бывшая вторая ракетка мира. По состоянию на август 2020 года она занимает 34-ю строчку мирового рейтинга.