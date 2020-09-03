Сын Яны Рудковской потребовал «свободы Гном Гномычу» 

В новом году младший сын фигуриста Александра Плющенко и продюсера Яны Рудковской пошел в школу. Об этом сообщила в своем Instagram сама Яна.
«Наш Сашка @gnomgnomych — первоклашка. Всех первоклассников и школьников с Днём знаний! Ура!» — подписала Рудковская.
Тем временем старший сын от первого брака Николай Батурин решил подшутить над матерью и темой о рабстве младшего брата. Коля оставил комментарий под постом: «Свободу Гном Гномычу!». Видимо, Николай вспоминает школьный период без особой любви.
Пользователи решили посмеяться и начали отвечать молодому человеку: «Тоже не люблю отправлять братишек в школу», «Зачетный юморок», «Добрый старший бро!».
Ранее "Рамблер" сообщал об актрисах, в которых были влюблены советские школьники.