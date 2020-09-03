Шуфутинский пообещал «перевернуть календарь» и спеть

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Шуфутинский споет песню «Третье сентября» в прямом эфире 

Анастасия Иванова 1 час назад
Из года в год песня о третьем сентября Михаила Шуфутинского становится поводом для шуток. Можно сказать, что для нашего народа произведение стало культовым.
Поэтому певец объявил в своем Instagram об онлайн-мероприятии. Артист заявил, что перевернет календарь в четверг, 3 сентября, в 18:00 по московскому времени. Любой желающий может присоединиться к этому событию.
Шуфутинский рассказал, что будет в гостях у друзей и с радостью разделит это время с подписчиками. Таким необычным образом, артист хотел поздравить россиян, которые тоже что-либо отмечают в этот день, и спеть «Третье сентября, день прощания».
Ранее "Рамблер" сообщал, чтороссиянин потребовал в судебном порядке запретить песню Шафутинского.
Звёзды , Видео , Михаил Шуфутинский
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