Шуфутинский пообещал «перевернуть календарь» и спеть

Из года в год песня о третьем сентября Михаила Шуфутинского становится поводом для шуток. Можно сказать, что для нашего народа произведение стало культовым.

Поэтому певец объявил в своем Instagram об онлайн-мероприятии. Артист заявил, что перевернет календарь в четверг, 3 сентября, в 18:00 по московскому времени. Любой желающий может присоединиться к этому событию.

Шуфутинский рассказал, что будет в гостях у друзей и с радостью разделит это время с подписчиками. Таким необычным образом, артист хотел поздравить россиян, которые тоже что-либо отмечают в этот день, и спеть «Третье сентября, день прощания».