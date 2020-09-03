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«Сказочная Каппадокия»: Киркоров показал, как отдыхает на популярном турецком курорте 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Киркоров показал, как отдыхает на турецком курорте
Фото: @fkirkorov
Наступившая осень не стала поводом для отказа от отпусков и отдыха. Филипп Киркоров, отправившийся почти месяц назад на море, продолжает свой роскошный вояж и делится впечатлениями от отдыха у себя в Instagram. Начал свой отдых артист с Греции, а теперь покоряет горизонты Турции.
@fkirkorov
Накануне артист посетил одно из самых популярных и удивительных мест Турецкой Республики — Каппадокию, настоящий музей под открытым небом.
@fkirkorov
Киркоров поднялся на 800 метров над местностью на воздушном шаре, прогулялся по древним улицам подземных городов и пещер, а также встретил последний летний рассвет в долине Любви.

«Сказочная Каппадокия. Новая высота, новый горизонт. Рад открывать для себя такие магические места», — написал артист.

Киркоров разместил целую подборку снимков, на которых видна вся самобытность Каппадокии и ее ландшафт. Он признался, что давно не совершал таких насыщенных путешествий, и искренне полюбил это место на земле.
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