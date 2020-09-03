67-летняя Елена Проклова показала идеальные ноги 

В честь дня рождения актрисы Елены Прокловой вышла передача «Пусть говорят», где женщина рассказывалаа про свою жизнь и успехи в карьере.

На съемки передачи актриса приехала в спокойном черном платье и туфлях на каблуке. Женщина распустила волосы, а также сделала неброский макияж, подчеркнувший природную красоту. Елене исполнилось 67 лет, и, стоит отметить, выглядит она отлично.

В ток-шоу также пригласили Дану Борисову , которая когда-то снималась с Еленой Игоревной в «Последнем герое». Она решила сфотографироваться с актрисой. Сама Диана надела жакет и очень короткие шорты.

«Больше месяца мы выживали с тобой в Доминикане, помню, как ели на конкурсе реально протухшую рыбу, как ты побелела при этом и старалась сдержать тошноту. Спать с тобой рядом в одной хижине и слушать разговоры о доме и дочке — это счастье», — вспомнила телеведущая.

@danaborisova_official

Правда, подписчики восприняли новость без особой теплоты. Большая часть комментариев была направлена на сравнение фигур двух женщин.

Поклонники обратили внимание, что у Елены Игоревны ноги выглядят безупречно, а вот фигуру Борисовой подвергли критике. На фоне актрисы тело Даны выглядело дрябло.