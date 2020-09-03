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67-летняя Елена Проклова показала идеальные ноги 

Анастасия Иванова 57 минут назад
67-летняя Елена Проклова показала идеальные ноги
Фото: @alenaproklova
В честь дня рождения актрисы Елены Прокловой вышла передача «Пусть говорят», где женщина рассказывалаа про свою жизнь и успехи в карьере.
На съемки передачи актриса приехала в спокойном черном платье и туфлях на каблуке. Женщина распустила волосы, а также сделала неброский макияж, подчеркнувший природную красоту. Елене исполнилось 67 лет, и, стоит отметить, выглядит она отлично.
В ток-шоу также пригласили Дану Борисову, которая когда-то снималась с Еленой Игоревной в «Последнем герое». Она решила сфотографироваться с актрисой. Сама Диана надела жакет и очень короткие шорты.

«Больше месяца мы выживали с тобой в Доминикане, помню, как ели на конкурсе реально протухшую рыбу, как ты побелела при этом и старалась сдержать тошноту. Спать с тобой рядом в одной хижине и слушать разговоры о доме и дочке — это счастье», — вспомнила телеведущая.

@danaborisova_official
Правда, подписчики восприняли новость без особой теплоты. Большая часть комментариев была направлена на сравнение фигур двух женщин.
Поклонники обратили внимание, что у Елены Игоревны ноги выглядят безупречно, а вот фигуру Борисовой подвергли критике. На фоне актрисы тело Даны выглядело дрябло.

«Молодец, ноги без ретуши, а че стеснятся, да!?», «Пойти в спортзал и убрать пузо и подкачать рыхлые и жирные ноги — это надо, либо оденьте одежду для своего возраста….», «Вообще, чересчур короткое одеяние, уже ведь ни 20», «Вот у Лены ноги огонь, а ей уже больше 60», — стали комментировать пост подписчики.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Борисова перечислила всех звезд с зависимостями.
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Женский форум 3
Звёзды , Дана Борисова , Елена Проклова
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