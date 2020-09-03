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«Сказочная Каппадокия»: Киркоров показал, как отдыхает на турецком курорте 

Анастасия Иванова 46 минут назад
Киркоров похвастался отдыхом на турецком курорте
Фото: @fkirkorov
Если ваше имя Филипп Киркоровов, то для вас наступившая осень значит примерно ничего. Певец продолжает путешествовать по миру и на этот раз он оказался в Турции.
Артист посетил одно из самых популярных и удивительных мест Турецкой Республики — Каппадокию, настоящий музей под открытым небом. Исторические красоты настолько поразили исполнителя, что он поделился множеством фотографий из поездки со своими подписчиками в Instagram.
@fkirkorov
Киркоров полетал на воздушном шаре, прогулялся по древним улицам подземных городов и пещер, а также встретил последний летний рассвет в долине Любви.

«Сказочная Каппадокия. Новая высота, новый горизонт. Рад открывать для себя такие магические места», — написал артист.

Артист честно признался, что увидел одно из самых красивых места на земле.
Ранее "Рамблер" сообщал, чтопутешествия Киркорова могут сказаться на второй волне COVID.
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