Киркоров похвастался отдыхом на турецком курорте

Если ваше имя Филипп Киркоровов, то для вас наступившая осень значит примерно ничего. Певец продолжает путешествовать по миру и на этот раз он оказался в Турции.

Артист посетил одно из самых популярных и удивительных мест Турецкой Республики — Каппадокию, настоящий музей под открытым небом. Исторические красоты настолько поразили исполнителя, что он поделился множеством фотографий из поездки со своими подписчиками в Instagram.

@fkirkorov

Киркоров полетал на воздушном шаре, прогулялся по древним улицам подземных городов и пещер, а также встретил последний летний рассвет в долине Любви.

«Сказочная Каппадокия. Новая высота, новый горизонт. Рад открывать для себя такие магические места», — написал артист.

Артист честно признался, что увидел одно из самых красивых места на земле.