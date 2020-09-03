Шейк прошлась в мини-шортах и была обругана 

Российскую супермодель Ирину Шейк сфотографировали в Нью-Йорке в откровенном наряде, в результате чего ее раскритиковали в интернете. Снимки папарацци публикует Daily Mail.

34-летняя знаменитость прошлась по улицам в мини-шортах, полностью оголяющих ее ноги, и объемной черной толстовке бренда 032c. Ее образ дополнили высокие сапоги на каблуках со змеиным принтом, небольшая сумка с коричневым ремешком и солнцезащитные очки.

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Пользователей сети смутил внешний вид супермодели, и они обругали ее в комментариях под опубликованными кадрами.