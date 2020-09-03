Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шейк прошлась в мини-шортах и была обругана 

Lenta.ru 1 час назад
Шейк прошлась в мини-шортах и была обругана
Фото: Lenta.ru
Российскую супермодель Ирину Шейк сфотографировали в Нью-Йорке в откровенном наряде, в результате чего ее раскритиковали в интернете. Снимки папарацци публикует Daily Mail.
34-летняя знаменитость прошлась по улицам в мини-шортах, полностью оголяющих ее ноги, и объемной черной толстовке бренда 032c. Ее образ дополнили высокие сапоги на каблуках со змеиным принтом, небольшая сумка с коричневым ремешком и солнцезащитные очки.
@celebs_next
Пользователей сети смутил внешний вид супермодели, и они обругали ее в комментариях под опубликованными кадрами.

«Такое впечатление, будто она забыла надеть штаны», «Она выглядит глупо и смешно», «Отвратительный наряд», «Обычно она выглядит прекрасно, но этот образ словно специально подобран для привлечения внимания», «Она надела белье, а не шорты», — высказывались они.

Видео дня. Как пожарить мясо, не испачкав плиту жиром
Последние новости
Ефремов признал вину в смертельном ДТП Ефремов признал вину в смертельном ДТП Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ Продажи на «Авито» обложат налогом Продажи на «Авито» обложат налогом
Звёзды , Ирина Шейк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дерзкая колхозница попутала постель и школу»
«Дерзкая колхозница попутала постель и школу»
«Полнейший 18+»: Ивлеева разделась на спор
«Полнейший 18+»: Ивлеева разделась на спор
Садальский рассказал о предательстве Филатова
Садальский рассказал о предательстве Филатова
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Названы продукты, истощающие нервную систему
10:59
Названы продукты, истощающие нервную систему
Здоровье Еда
Звездные детишки, ставшие в 2020 году первоклашками
08:12
Звездные детишки, ставшие в 2020 году первоклашками
Звёзды Дети
Что такое трансжиры и почему ими пугают
10:59
Что такое трансжиры и почему ими пугают
Еда Здоровье
Москвичам рассказали правду о сухарях
02:24
Москвичам рассказали правду о сухарях
Еда
Как пожарить мясо, не испачкав плиту жиром
02:54
Как пожарить мясо, не испачкав плиту жиром
Дом и сад
«Подруга погибла сразу, маму довезли до Склифа»
03:06
«Подруга погибла сразу, маму довезли до Склифа»
Звёзды
Салтыкову сравнили с Памелой Андерсон
01:59
Салтыкову сравнили с Памелой Андерсон
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение