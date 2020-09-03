Современные девушки скрывают в себе целый кладезь талантов. Вы никогда не знаете, чем занимается очередная Instagram-модель за пределами своих публикаций. Кто-то работает учителем в школе, а кто-то вышивает крестиком.

Но вот по кубинской красотке Валери Лореда сразу видно, что она — девушка сильная. Так, жгучая латиноамериканка профессионально занимается тхэквондо и участвует в боях по смешанным единоборстовам в известной спортивной организации Bellator.

Последний поединок красавица она провела 7 августа, победив американку Тару Графф техническим нокаутом уже во втором раунде. Всего на ее счету три победы в трех боях в MMA.

Хрупкая, казалось бы, девушка занимала призовые места в чемпионатах по тхэквондо в Испании, Германии и Колумбии. Однако это вовсе не значит, что Лореда не вылезает из спортивной формы. Напротив, красавица частенько меняет ринг на мини-бикини и радует полмиллиона своих поклонников смелыми пляжно-домашними фото. Как выяснил "Рамблер", жгучей латиноамериканке удается совмещать опасный мужской спорт и женственную модельную работу.