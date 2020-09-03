Певец Михаил Шуфутинский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о смерти своей мамы. Ему было всего пять лет, когда она ушла из жизни. Женщина попала под электричку и погибла. Михаил Шуфутинский с мамой. Фото: кадр из программы "Судьба человека"

«Я маму помню совсем чуть-чуть. Мне было пять лет, когда она погибла. Мы жили в те годы на даче. Мама с папой ездили в Москву на занятия в стоматологический институт из деревни в Салтыковке. Там у нас была дача. Однажды без папы она поехала, с подругой. Там была пересадка. Где-то в районе Реутова она попала под электричку. Подруга погибла сразу. Маму довезли до Склифа, где она умерла. Там стрелка не сработала».

Как сказал певец, родные долго скрывали от него правду о смерти родительницы, которую он сильно любил.

«Мне говорили, что мама поехала в Анапу отдыхать. Я удивлялся, что она без меня поехала», — заявил он.

Напомним, что Михаил Шуфутинский воспитывался бабушкой и дедушкой. Отец, когда погибла его жена, вскоре завел другую семью.