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Звездные детишки, ставшие в 2020 году первоклашками 

Елена Красовская 2 часа назад
Ролик рассказывает о звёздных наследниках, которые в нынешнем году стали школьниками. Кажется, ещё совсем недавно российские знаменитости рассказывали о появлении в семьях малышей, а сейчас повзрослевшие мальчишки и девчонки с громкими фамилиями уже отправляются в первый класс. Первоклассниками стали дети Аллы Пугачёвой и Максима Галкина, сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко, сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева и другие дети селебрити.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что 67-летняя Елена Проклова показала идеальные ноги.
Звёзды , Видео , Дети , Яна Рудковская , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Елена Проклова , Евгений Плющенко , Максим Галкин , Алла Пугачева
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