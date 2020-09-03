Звездные детишки, ставшие в 2020 году первоклашками 

Ролик рассказывает о звёздных наследниках, которые в нынешнем году стали школьниками. Кажется, ещё совсем недавно российские знаменитости рассказывали о появлении в семьях малышей, а сейчас повзрослевшие мальчишки и девчонки с громкими фамилиями уже отправляются в первый класс. Первоклассниками стали дети Аллы Пугачёвой и Максима Галкина, сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко, сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева и другие дети селебрити.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что 67-летняя Елена Проклова показала идеальные ноги.