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Шуфутинский вспомнил учебу с Пугачевой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Бабушке она не нравилась из-за коротких юбок»
Фото: Teleprogramma.pro
Певец Михаил Шуфутинский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил годы учебы с Примадонной Аллой Пугачевой. Вместе они учились на параллельных курсах в московском музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова.

«Мы вместе прогуливали занятия. Для нас они казались неважные. Не ходили на философию и политэкономику. Наверное, неправильно делали, но так подсказывала нам наша жизнь. Музыкальное училище дало мне многое. Я получил много фундаментальных знаний. Они необходимы музыкантам разных жанров».

Как сказал исполнитель, порой с Пугачевой они даже выпивали.

«Мы брали пару бутылок красного вина и шли к ней домой. Она жила в доме около музыкального училища. Ходили с ней вместе в кино. Пару раз она бывала у меня дома. Бабушке моей Алла не нравилась из-за коротких юбок. А я бабушке говорил: «Так это то, за что мы ее любим. Какие красивые ноги, почему не оголять». Алла на самом деле была строгих правил. Ее родители держали в ежовых рукавицах», — сказал музыкант.

Напомним, что Михаил Шуфутинский окончил музыкальное училище по специальности дирижер. Позже он выступал с различными ансамблями в Магадане, куда попал после учебы.
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Звёзды , Михаил Шуфутинский , Алла Пугачева
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