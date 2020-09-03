«Бабушке она не нравилась из-за коротких юбок»

Певец Михаил Шуфутинский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил годы учебы с Примадонной Аллой Пугачевой. Вместе они учились на параллельных курсах в московском музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова.
«Мы вместе прогуливали занятия. Для нас они казались неважные. Не ходили на философию и политэкономику. Наверное, неправильно делали, но так подсказывала нам наша жизнь. Музыкальное училище дало мне многое. Я получил много фундаментальных знаний. Они необходимы музыкантам разных жанров».
Как сказал исполнитель, порой с Пугачевой они даже выпивали.
«Мы брали пару бутылок красного вина и шли к ней домой. Она жила в доме около музыкального училища. Ходили с ней вместе в кино. Пару раз она бывала у меня дома. Бабушке моей Алла не нравилась из-за коротких юбок. А я бабушке говорил: «Так это то, за что мы ее любим. Какие красивые ноги, почему не оголять». Алла на самом деле была строгих правил. Ее родители держали в ежовых рукавицах», — сказал музыкант.
Напомним, что Михаил Шуфутинский окончил музыкальное училище по специальности дирижер. Позже он выступал с различными ансамблями в Магадане, куда попал после учебы.