«Бабушке она не нравилась из-за коротких юбок»

«Мы брали пару бутылок красного вина и шли к ней домой. Она жила в доме около музыкального училища. Ходили с ней вместе в кино. Пару раз она бывала у меня дома. Бабушке моей Алла не нравилась из-за коротких юбок. А я бабушке говорил: «Так это то, за что мы ее любим. Какие красивые ноги, почему не оголять». Алла на самом деле была строгих правил. Ее родители держали в ежовых рукавицах», — сказал музыкант.