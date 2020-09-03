В студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» певец Михаил Шуфутинский откровенно рассказал о смерти своей мамы.

Тогда ему исполнилось всего пять лет, когда мама ушла из жизни. Женщина попала под электричку и погибла.

«Я маму помню совсем чуть-чуть. Мне было пять лет, когда она погибла. Мы жили в те годы на даче. Мама с папой ездили в Москву на занятия в стоматологический институт из деревни в Салтыковке. Там у нас была дача. Однажды без папы она поехала, с подругой. Там была пересадка. Где-то в районе Реутова она попала под электричку. Подруга погибла сразу. Маму довезли до Склифа, где она умерла. Там стрелка не сработала».

Как сказал певец, родные долго скрывали от него правду о смерти родительницы, которую он сильно любил.