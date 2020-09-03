Названа причина смерти Печерниковой 

Актриса несколько лет лечилась от онкологии

За день до своего 75-летия в собственном доме в Ярославской области скончалась заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова . Рядом с ней в последние минуты жизни была близкая подруга Нина Давыдова.

Много лет актриса предпочитала одиночество шумным компаниям коллег, общалась только с близкими друзьями. В вечер накануне юбилея она ужинала дома в компании Давыдовой. В этот момент, прямо за столом, у Ирины случился инфаркт.

«Мы живем в деревне. Это Ярославская область, но ближе к Ростову Великому. Вчера днем сидели с Ирой на крылечке, делали поделки из дерева. А вечером примерно в половине девятого пошли ужинать. Ира села за стол и… все. Врачи приехали — она была уже мертвая. В морге Ростова Великого установили, что смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности. Инфаркт», — рассказала женщина журналистам «КП».

По словам Давыдовой, ранее на проблемы с сердцем Печерникова не жаловалась. Нина отметила, что артистка лечилась от онкологии — проверялась ежегодно, в последний раз — в минувшем декабре. «Все было нормально. Осенью снова должна была ехать на проверку. 15 сентября она собиралась в Москву на съемки программы к юбилею Ольги Остроумовой . В октябре должна была сниматься в сериале на Первом канале», — вспоминает Давыдова.

Отметим, что российский кинозритель, прежде всего, помнит Печерникову по роли в картине «Доживем до понедельника». Пик ее популярности пришелся на 60—70-е годы. Славу ей также принесли фильмы «Первая любовь» и «Щит и меч».