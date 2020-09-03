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Ирину Шейк обругали за слишком короткие шорты 

Анастасия Иванова 43 минуты назад
Ирину Шейк обругали за слишком короткие шорты
Фото: @irinashayk
Не только российская аудитория любит обсуждать наряды звезд. Российскую модель Ирину Шейк сфотографировали в откровенном наряде, пока она прогуливалась по улицам Нью-Йорка. И, к сожалению, вместо комплиментов девушка получила едкие комментарии в свой адрес. Снимки папарацци опубликовал Daily Mail.
34-летняя знаменитость прошлась по улице в очень коротких шортах, которые больше напоминали нижнее белье, и в объемной черной толстовке бренда 032c. Образ дополнили высокие сапоги, небольшая сумка с коричневым ремешком и солнцезащитные очки.
@celebs_next
Пользователи не поняли модного наряда и обругали девушку в комментариях под постом.

«Такое впечатление, будто она забыла надеть штаны», «Она выглядит глупо и смешно», «Отвратительный наряд», «Обычно она выглядит прекрасно, но этот образ словно специально подобран для привлечения внимания», «Она надела белье, а не шорты», — высказывались они.

Надеемся, Ирина просто собиралась в бассейн через дорогу.
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