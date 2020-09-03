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Рудковская в купальнике похвасталась стройной фигурой 

Teleprogramma.pro 23 минуты назад
Рудковская в купальнике похвасталась стройной фигурой
Фото: Teleprogramma.pro
После торжественных проводов сына от Евгения Плющенко, семилетнего Саши, в первый класс, продюсер Яна Рудковская поспешила в долгожданный отпуск. Увы, Мальдивы, которые так обожает светская львица, сейчас стали недосягаемы, поэтому выбор пал на доступный Сочи. Блондинка улетела на курорт вместе с подругами на частном джете, а уже позже, 3 сентября, поделилась первыми кадрами с пляжа.
На сочинской гальке Рудковская позировала в черном слитном купальнике, поверх которого накинула прозрачное летящее парео. Звезда сделала несколько эффектных снимков, которыми поделилась с подписчиками микроблога.
@rudkovskayaofficial

«Вот это ножжкиии! Красоточкааа», «Красавица ослепительная», «Ноги, ноги, ноги, откуда такие растут! Любая модель позавидует. Не перестаю восхищаться», «Красивый купальник», «Ну хороша», «Красотка», «Роскошная, женственная, восхищаюсь», «Вооот это ноги», «Ноги-то какие шикарные, от ушей», — поспешили восхититься фолловеры.

К слову, Рудковская гордится своими длинными стройными ножками. Она часто выбирает мини, чтобы подчеркнуть их красоту, и неизменно собирает множество комплиментов от поклонников. Сама светская львица как-то признавалась, что тратить огромные усилия на поддержание своей фигуры в идеальной форме.
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Звёзды , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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