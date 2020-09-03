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Бывшая жена Безоса стала богатейшей женщиной мира 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Бывшая жена Безоса стала богатейшей женщиной мира
Фото: LENTA.RU
Бывшая жена основателя Amazon, богатейшего человека мира Джеффа Безоса Маккензи стала самой состоятельной женщиной планеты. Об этом говорят данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
В этом году состояние Маккензи Скотт достигло 68 миллиардов долларов, что обеспечило ей 12 место в рейтинге мировых богачей. Она обогнала внучку основателя L'Oreal Франсуазу Беттанкур-Майерс и наследницу корпорации «Walmart» Элис Уолтон.
Успешный развод состоялся в 2019 году, в результате которого Маккензи Скотт получила четверть акций Amazon. На тот момент они оценивались в 36 миллиардов долларов. Но во время коронавируса акции подорожали в два раза. Это позволило состоянию Безоса превысить отметку в 200 миллиардов и установить исторический рекорд.
Ранее "Рамблер" сообщал о причинах развода шефа Ивлева.
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Звёзды , Джефф Безос , Элис Уолтон , Amazon , Wal-Mart Stores , Bloomberg
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