Бывшая жена Безоса стала богатейшей женщиной мира 

Бывшая жена основателя Amazon , богатейшего человека мира Джеффа Безоса Маккензи стала самой состоятельной женщиной планеты. Об этом говорят данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Элис Уолтон. В этом году состояние Маккензи Скотт достигло 68 миллиардов долларов, что обеспечило ей 12 место в рейтинге мировых богачей. Она обогнала внучку основателя L'Oreal Франсуазу Беттанкур-Майерс и наследницу корпорации «Walmart»

Успешный развод состоялся в 2019 году, в результате которого Маккензи Скотт получила четверть акций Amazon. На тот момент они оценивались в 36 миллиардов долларов. Но во время коронавируса акции подорожали в два раза. Это позволило состоянию Безоса превысить отметку в 200 миллиардов и установить исторический рекорд.