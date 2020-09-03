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Певцов помянул трагически погибшего сына 

Экспресс газета и ещё 5 3 часа назад
8 лет назад Дмитрий Певцов похоронил старшего сына: он погиб 3 сентября в 22 года. Сегодня же 57-летний актер помянул наследника на личной странице в инстаграме, выложив пронзительное видео с архивными фотографиями Даниила.

«Восемь лет уже… Покой, Господи, душу раба твоего Даниила», — написал артист, который все еще скорбит по отпрыску.

Напомним, сына подарила Певцову Лариса Блажко, с которой они вместе учились в ГИТИСе. Однако роман пары не перерос в серьезные отношения и они почти сразу же разошлись после появления ребенка на свет. Более того, актер категорически не хотел становиться отцом и сперва отказывался признавать наследника.
Позже Певцов осознал свою ошибку и наладил общение с Даниилом. Молодой человек даже пошел по стопам отца и стремился стать актером. Однако жизнь юноши трагически оборвалась: он упал с балкона и погиб. Вспоминая о сыне, артист не раз отмечал, как много тот успел сделать до смерти.

«Да, Даня много успел сделать для других: вытаскивал, спасал, защищал. И по-человечески, и просто физически. Даня много успел отдать своего душевного тепла, сил, добра и любви», — рассказывал актер.

Певцов уже более 25 лет женат на коллеге Ольге Дроздовой, с которой сошелся на съемках фильма «Прогулка по эшафоту». Пара долго не могла завести ребенка, и лишь в 2007 году у артистов родился сын Елисей.
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