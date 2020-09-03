«Еще не дожила до возраста, когда буду спать с дедом»

В окружении певицы давно поговаривали, что Лолита строит отношения с новым возлюбленным, о котором нигде не упоминает.

В своих социальных сетях Лолита также не дает намеков о своей личной жизни. Правда, недавно в разговоре с Ольгой Бузовой, певица приоткрыла завесу тайны.

"Мне 56, ему 48, я не считаю, что он парень, притом он состоялся в жизни. Он нормальный чувак. Да, моложе, мне не нужен дед старый. Блин, что я с ним делать буду. Я еще не дожила до возраста, когда я буду спать с дедом", — сказала Лолита во время общения с ведущей "Дома-2" Ольгой Бузовой.

Лолита Милявская состояла в официальном браке пять раз. И последнее время во внимание певицы попадают только молодые ухажеры.