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Лолита впервые рассказала о новом возлюбленном 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Еще не дожила до возраста, когда буду спать с дедом»
Фото: @lolitamilyavskaya
В окружении певицы давно поговаривали, что Лолита строит отношения с новым возлюбленным, о котором нигде не упоминает.
В своих социальных сетях Лолита также не дает намеков о своей личной жизни. Правда, недавно в разговоре с Ольгой Бузовой, певица приоткрыла завесу тайны.

"Мне 56, ему 48, я не считаю, что он парень, притом он состоялся в жизни. Он нормальный чувак. Да, моложе, мне не нужен дед старый. Блин, что я с ним делать буду. Я еще не дожила до возраста, когда я буду спать с дедом", — сказала Лолита во время общения с ведущей "Дома-2" Ольгой Бузовой.

Лолита Милявская состояла в официальном браке пять раз. И последнее время во внимание певицы попадают только молодые ухажеры.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Лолита пожалела мужчин, которых обвинили в харрасменте.
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Звёзды , Лолита Милявская
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