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Собчак назвала самого сексуального российского актера 

Слово и Дело 44 минуты назад
Собчак назвала самого сексуального российского актера
Фото: Слово и Дело
Телеведущая и блогер Ксения Собчак стала героем нового выпуска YouTube-шоу Агаты Муцениеце «Честный развод». В беседе с Агатой Собчак рассказала, кого среди российских актеров она считает самым сексуальным и красивым.

«Александр Кузнецов. Он порочный, в нем есть секс, а его взгляд сводит с ума», — назвала Собчак своего фаворита.

Муцениеце отреагировала очень удивленно на то, что Ксения считает самым сексуальным актера с такой внешностью. Ее прежде всего смущает нос Александра Кузнецова и «щуплое» строение тела. На это Собчак парировала, что «щупленькие» мужчины активней ведут себя в постели.
Александр Кузнецов широкому кругу зрителей известен по своей роли в сериале «Содержанки», который режиссирует муж Собчак Константин Богомолов. Однако Ксения познакомилась с актером задолго до его роли в сериале.

«Мы вместе проходили кастинг. При этом кастинг был у меня в квартире. К сожалению, меня не взяли в этот проект», — поделилась историей Собчак.

Телеведущая также прокомментировала внешность бывшего супруга Агаты — Павла Прилучного. По ее словам, ей не нравится брутальный типаж Павла, однако она понимает, почему девушки клюют на это.

«Когда мужчина играет бицепсами — это что-то не то. Как будто в нем есть неуверенность», — отметила Собчак.

Самого красивого актера по мнению большинства россиянок Александра Петрова Ксения тоже не одобрила. Она считает, что у Петрова «лицо простого русского мужика», а ей нравится, когда во внешности есть «неправильность» или какая-то сложность. Среди западных актеров настоящим секс-символом Собчак считает француза Венсана Касселя.
Ксению Собчак не впервые спрашивают о том, кого она считает сексуальным и красивым среди медийных персонажей. Так, телеведущая, будучи гостьей юмористического шоу «Comment Out» призналась, что считает бизнесмена и музыканта Эмина Агаларова вполне привлекательным. Она отметила, что «грустные бровки» певца свидетельствуют о хорошем сексе.
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Звёзды , Александр Кузнецов , Константин Богомолов , Венсан Кассель , Эмин Агаларов , Ксения Собчак , Александр Петров , Агата Муцениеце
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