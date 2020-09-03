Телеведущая Ксения Собчак заявила, кого среди российских актеров она считает самым сексуальным и красивым. Об этом звезда рассказала в беседе с Агатой Муцениеце в новом выпуске YouTube-шоу «Честный развод».
«Александр Кузнецов. Он порочный, в нем есть секс, а его взгляд сводит с ума»,
— отметила светская дива.
Муцениеце, в свою очередь, такой выбор очень удивил. Агату смущает нос актера, сыгравшего в сериале «Содержанки», и «щуплое» строение тела. Тем временем, Собчак подчеркнула, что «щупленькие» мужчины активней ведут себя в постели.
Кроме того, экс-ведущая «Дома-2» высказалась на счет внешности Павла Прилучного. По ее мнению, когда мужчина играет бицепсами — это что-то не то. Как будто в нем есть неуверенность. Поэтому Ксении не нравятся брутальный типаж.
Впрочем, и Александр Петров далек от идеала светской львицы. Собчак утверждает, что у него «лицо простого русского мужика».
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