Телеведущая Ксения Собчак заявила, кого среди российских актеров она считает самым сексуальным и красивым. Об этом звезда рассказала в беседе с Агатой Муцениеце в новом выпуске YouTube-шоу «Честный развод».

«Александр Кузнецов. Он порочный, в нем есть секс, а его взгляд сводит с ума»,

— отметила светская дива.

Муцениеце, в свою очередь, такой выбор очень удивил. Агату смущает нос актера, сыгравшего в сериале «Содержанки», и «щуплое» строение тела. Тем временем, Собчак подчеркнула, что «щупленькие» мужчины активней ведут себя в постели.

Кроме того, экс-ведущая «Дома-2» высказалась на счет внешности Павла Прилучного. По ее мнению, когда мужчина играет бицепсами — это что-то не то. Как будто в нем есть неуверенность. Поэтому Ксении не нравятся брутальный типаж.