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Собчак раскритиковала Петрова и Прилучного 

Анастасия Иванова 25 минут назад
«Он порочный, в нем есть секс»
Фото: globallookpress.com
Телеведущая Ксения Собчак заявила, кого среди российских актеров она считает самым сексуальным и красивым. Об этом звезда рассказала в беседе с Агатой Муцениеце в новом выпуске YouTube-шоу «Честный развод».

«Александр Кузнецов. Он порочный, в нем есть секс, а его взгляд сводит с ума»,

— отметила светская дива.
Муцениеце, в свою очередь, такой выбор очень удивил. Агату смущает нос актера, сыгравшего в сериале «Содержанки», и «щуплое» строение тела. Тем временем, Собчак подчеркнула, что «щупленькие» мужчины активней ведут себя в постели.
Кроме того, экс-ведущая «Дома-2» высказалась на счет внешности Павла Прилучного. По ее мнению, когда мужчина играет бицепсами — это что-то не то. Как будто в нем есть неуверенность. Поэтому Ксении не нравятся брутальный типаж.
Впрочем, и Александр Петров далек от идеала светской львицы. Собчак утверждает, что у него «лицо простого русского мужика».
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что 67-летняя Елена Проклова показала идеальные ноги.
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Женский форум
Звёзды , Александр Кузнецов , Ксения Собчак , Александр Петров , Агата Муцениеце , Елена Проклова
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