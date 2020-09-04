Высоцкая позировала на яхте топлес

Ведущая восхитила стройной талией.
Лето подошло к концу, но фотографии популярной актрисы и телеведущей Юлии Высоцкой в соцсети остаются все такими же яркими и теплыми. К примеру, несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» знаменитости появилась серия пикантных снимков, сделанных во время прогулки на яхте.
На ни× 47-летняя Юлия запечатлена в ультракоротких шортах из светлого денима, игриво оттянув задние лямки верха полосатого бикини. Жена режиссера Андрея Кончаловского в очередной раз восхитила публику, продемонстрировав стройную, буквально «девичью» фигуру и ровный загар.
@juliavysotskayaofficial
«Поднять паруса! Курс в таинственную неизвестность, к Мысу Доброй Надежды хорошего дня!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru),
— подписала блондинка пост.
В комментариях многочисленные поклонники осыпали звезду комплиментами, называя моделью и подростком. Менее чем за сутки публикация набрала более 75 тысяч лайков. Среди откомментировавших его юзеров отметились и некоторые селебрити: к примеру, ведущая Эвелина Бледанс и певица Наталья Подольская.