Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юлия Высоцкая позировала на яхте топлес 

WomanHit.ru и ещё 2 2 часа назад
Высоцкая позировала на яхте топлес
Фото: @juliavysotskayaofficial
Ведущая восхитила стройной талией.
Лето подошло к концу, но фотографии популярной актрисы и телеведущей Юлии Высоцкой в соцсети остаются все такими же яркими и теплыми. К примеру, несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» знаменитости появилась серия пикантных снимков, сделанных во время прогулки на яхте.
На ни× 47-летняя Юлия запечатлена в ультракоротких шортах из светлого денима, игриво оттянув задние лямки верха полосатого бикини. Жена режиссера Андрея Кончаловского в очередной раз восхитила публику, продемонстрировав стройную, буквально «девичью» фигуру и ровный загар.
@juliavysotskayaofficial

«Поднять паруса! Курс в таинственную неизвестность, к Мысу Доброй Надежды хорошего дня!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru),

— подписала блондинка пост.
В комментариях многочисленные поклонники осыпали звезду комплиментами, называя моделью и подростком. Менее чем за сутки публикация набрала более 75 тысяч лайков. Среди откомментировавших его юзеров отметились и некоторые селебрити: к примеру, ведущая Эвелина Бледанс и певица Наталья Подольская.
Видео дня. Знаменитые красавицы, которых бросили женихи
WomanHit.ru: последние новости
Ивлеева похвалилась подтянутой фигурой в мини-бикини Ивлеева похвалилась подтянутой фигурой в мини-бикини Кэти Перри показала свое тело после первых родов Кэти Перри показала свое тело после первых родов 58-летняя Андреева позировала в мини-шортах 58-летняя Андреева позировала в мини-шортах
Женский форум
Звёзды , Эвелина Бледанс , Андрей Михалков-Кончаловский , Наталья Подольская , Юлия Высоцкая
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Global Talents Digital 4 — 6 сентября на Рамблере
Global Talents Digital 4 — 6 сентября на Рамблере
Россиян предупредили о дефиците шампанского
Россиян предупредили о дефиците шампанского
Личный опыт: «Хочу привести брату вторую жену»
Личный опыт: «Хочу привести брату вторую жену»
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Россиян предупредили о дефиците шампанского
00:26
Россиян предупредили о дефиците шампанского
Еда
Как юный хулиган стал фаворитом Пугачевой
02:13
Как юный хулиган стал фаворитом Пугачевой
Звёзды Любовь
Как не замерзать даже в самые суровые холода
03:03
Как не замерзать даже в самые суровые холода
Здоровье
Почему советские женщины так любили домашние халаты
02:44
Почему советские женщины так любили домашние халаты
Мода
Знаменитые красавицы, которых бросили женихи
04:14
Знаменитые красавицы, которых бросили женихи
Звёзды Любовь
Как есть сладости и не вредить здоровью
06:15
Как есть сладости и не вредить здоровью
Еда Здоровье
Чем вреден избыток кисломолочки в рационе
02:19
Чем вреден избыток кисломолочки в рационе
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение