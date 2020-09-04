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Пользователям Сети стало стыдно за Агату Муцениеце в новом интервью 

Клео.Ру и ещё 1 3 часа назад
Пользователям Сети стало стыдно за Муцениеце
Фото: Клео.Ру
Зрители обратили внимание, насколько непрофессионально вела себя актриса во время интервью с Ксенией Собчак. Она задавала неинформативные вопросы и обсуждала внешность коллег.
Агата Муцениеце уже давно пробует себя в качестве ведущей YouTube-шоу. Формат передачи «Честный развод» она придумала, когда широкой аудитории стало известно о проблемах в ее браке с Павлом Прилучным.
Агата брала интервью уже у многих гостей. Героиней нового выпуска стала Ксения Собчак. Поклонники скандальной телеведущей посмотрели этот выпуск и остались крайне недовольными. По их мнению, Муцениеце с поставленной задачей не справляется и им стыдно за актрису.
Помимо резких замечаний от хейтеров, была и конструктивная критика. Многие зрители отметили, что актриса задавала некорректные и малоинформативные вопросы. Она не изучила биографию Ксении Собчак.

Последняя в какой-то момент не выдержала и в корректной форме объяснила Агате, что к интервью все-таки следовало подготовиться.

Зрители заметили, что Муцениеце чувствовала себя некомфортно. Об этом свидетельствовали ее позы, ужимки и излишняя жестикуляция. Агата нередко отворачивалась от камеры, из-за чего возникали проблемы со звуком. Подписчикам приходилось прислушиваться к вопросам, которые задавала ведущая шоу.
Верхом непрофессионализма пользователи сети посчитали момент, когда Агата позволила себе дать оценку внешности коллеги. Актриа обсудила черты лица и фигуру Александра Кузнецова на многомиллионную аудиторию так, словно находилась с подружкой на кухне.
Девушка пыталась вывести на подобный разговор и Ксению. Она задавала вопросы, считает ли Собчак того или иного мужчину красивым. Телеведущая, несмотря на скандальную славу, оказалась намного корректнее. Она не позволила себе ни единого лишнего слова в адрес мужчин.
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Женский форум
Звёзды , Самые сексуальные , Александр Кузнецов , Ксения Собчак , Агата Муцениеце
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