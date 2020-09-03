Трусами Анны Нетребко любуется весь интернет 

Анна Нетребко , вопреки негласным правилам Instagram, выложила два фото подряд в одном и том же платье — очень красивом, длинном, цвета золотой осени.

И если на фото в помещении мягкий свет не подчеркнул прелести оперной певицы, то яркий уличный проверил ткань на плотность и продемонстрировал стринги певицы.

— Тот случай, когда образ оперной дивы Анны Нетребко можно рассмотреть в мельчайших подробностях — от сумочки Ulyana Sergeenko до, простите, игривого нижнего белья. Но, похоже, на то и был расчёт, — написал телеграм-канал «Антиглянец».

Но это заметили только внимательные «тележки». Поклонники Нетребко разразились комплиментами и рассказали, как ждут концерты своей любимицы, ведь Нетребко с мужем отправляются на гастроли в Испанию.

@anna_netrebko_yusi_tiago

«Спокойной ночи, Москва! Завтра мы утонем в инквизиторской Испании для трёх спектаклей Вердиевского Дон Карлоса в Большом», — подписала Анна игривый снимок.

«До чего же хороша пара! Загляденье просто! Таких больше нет! Вы уникальны! Обожаю!» — разлились похвалой подписчики.