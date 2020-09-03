Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Трусами Анны Нетребко любуется весь интернет 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Трусами Анны Нетребко любуется весь интернет
Фото: @anna_netrebko_yusi_tiago
Анна Нетребко, вопреки негласным правилам Instagram, выложила два фото подряд в одном и том же платье — очень красивом, длинном, цвета золотой осени.
И если на фото в помещении мягкий свет не подчеркнул прелести оперной певицы, то яркий уличный проверил ткань на плотность и продемонстрировал стринги певицы.

— Тот случай, когда образ оперной дивы Анны Нетребко можно рассмотреть в мельчайших подробностях — от сумочки Ulyana Sergeenko до, простите, игривого нижнего белья. Но, похоже, на то и был расчёт, — написал телеграм-канал «Антиглянец».

Но это заметили только внимательные «тележки». Поклонники Нетребко разразились комплиментами и рассказали, как ждут концерты своей любимицы, ведь Нетребко с мужем отправляются на гастроли в Испанию.
@anna_netrebko_yusi_tiago
«Спокойной ночи, Москва! Завтра мы утонем в инквизиторской Испании для трёх спектаклей Вердиевского Дон Карлоса в Большом», — подписала Анна игривый снимок.
«До чего же хороша пара! Загляденье просто! Таких больше нет! Вы уникальны! Обожаю!» — разлились похвалой подписчики.
Видео дня. Как пожарить мясо, не испачкав плиту жиром
ИД «Собеседник»: последние новости
Шуфутинский жестко отреагировал на требование запретить песню "Третье сентября" Шуфутинский жестко отреагировал на требование запретить песню "Третье сентября" "Пугачева всем перекрыла дорогу!": Юлиан рассказал о мафии на службе у Примадонны "Пугачева всем перекрыла дорогу!": Юлиан рассказал о мафии на службе у Примадонны "Никогда его не прощу": Садальский рассказал о предательстве Леонида Филатова "Никогда его не прощу": Садальский рассказал о предательстве Леонида Филатова
Женский форум
Звёзды , Анна Нетребко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему посуду нельзя мыть губкой
Почему посуду нельзя мыть губкой
Джонни Депп вновь подал в суд на Эмбер Херд
Джонни Депп вновь подал в суд на Эмбер Херд
Муцениеце назвала реальную причину развода
Муцениеце назвала реальную причину развода
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Знаменитые красавицы, которых бросили женихи
04:14
Знаменитые красавицы, которых бросили женихи
Звёзды Любовь
Как есть сладости и не вредить здоровью
06:15
Как есть сладости и не вредить здоровью
Еда Здоровье
Чем вреден избыток кисломолочки в рационе
02:19
Чем вреден избыток кисломолочки в рационе
Еда Здоровье
Названы продукты, истощающие нервную систему
10:59
Названы продукты, истощающие нервную систему
Здоровье Еда
Звездные детишки, ставшие в 2020 году первоклашками
08:12
Звездные детишки, ставшие в 2020 году первоклашками
Звёзды Дети
Что такое трансжиры и почему ими пугают
10:59
Что такое трансжиры и почему ими пугают
Еда Здоровье
Москвичам рассказали правду о сухарях
02:24
Москвичам рассказали правду о сухарях
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение