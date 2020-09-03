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«Союз тормоза и молнии»: Собчак рассказала, чем ее брак с Богомоловым не похож на союз с Виторганом 

WMJ.ru 30 минут назад
Собчак сравнила бывшего мужа с тормозом
Фото: @xenia_sobchak
В откровенном интервью Ксения призналась, почему разрушились ее отношения с Максимом Виторганом и описала лучшие качества нынешнего избранника — Константина Богомолова.
Отношениям Константина Богомолова и Ксении Собчак с самого начала сопутствовали скандалы: после слухов об их романе в Сети начали обсуждать драку на тот момент мужа журналистки Максима Виторгана с театральным режиссером. Огромное количество сплетен и пересудов привело к тому, что Ксения старалась не комментировать свой развод с актером и последовавший за ним брак с постановщиком. Но на днях она рассказала об отношениях с мужьями в интервью Агате Муцениеце.
По словам Ксении, их союз с Виторганом строился на «непохожести», но со временем именно она начала усиливать разрыв между ними. Если актер предпочитал общаться с собственной компанией, петь песни под гитару и выезжать на природу, то журналистке были интересны беседы с людьми другого рода деятельности.

С Максимом наши отношения были построены на том, что мы очень разные. Как мы это называли — союз тормоза и молнии. Это было круто и работало. Но работает также, и когда вы в каких-то вещах одинаковые, как зеркало,

— отметила Ксения.
Собчак добавила, что благодарна Виторгану и считает его замечательным отцом. Что же касается нынешний отношений с Константином Богомоловым, то она прямо заявила, что надеется их брак продлится всю жизнь. Их роман начался с переписки, и до встречи на премьере спектакля в Санкт-Петербурге прошло немало времени. Лучшей чертой мужа Собчак считает высокий интеллект — она признается, что редко встречала подобных людей, как Богомолов.
Напомним, свадьба Ксении и Константина состоялась в сентябре прошлого года. Журналистка не устояла перед эпатажным появлением на церемонии в черном катафалке.
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Женский форум 2
Звёзды , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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