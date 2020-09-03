Любовницы, которые разрушили жизнь своим мужчинам

На первый взгляд кажется, что любовница, в отличие от жены, не играет такую важную роль в жизни мужчины. Однако примеры этих женщин показывают, что во все времена любовницы могли не просто влиять на жизни известных избранников, но и разрушать их.
Клеопатра
Не вспомнить о египетской императрице невозможно. Многие мужчины готовы были лишиться жизни ради того, чтобы провести ночь с Клеопатрой. Каждый надеялся впечатлить царицу так, чтобы выжить. Но правило было непреложным — после ночи любовников казнили.
Сама же царица была любовницей Юлия Цезаря. Император был без ума от Клеопатры и хотел помочь ей занять египетский трон. Однако он был так поглощен своими чувствами к красотке и чужой войной, что не заметил готовящегося против него заговора. Цезарь был убит, а Клеопатра сразу же закрутила роман с его другом и преемником Марком Антонием.
Камилла Паркер-Боулз
Многие в Великобритании до сих пор считают Камиллу Паркер-Боулз разлучницей, из-за которой принц Чарльз расстался с супругой. Его жена Диана была всенародной любимицей, «королевой людских сердец», и потому расторжение брака с ней вызвало огромный скандал. Общественность была на стороне принцессы.
Хотя знакомы Камилла и Чарльз были задолго до его брака, наследный принц действительно любил Паркер-Боулз. В день свадьбы он плакал, так как вынужден был жениться на той, что подходит ему по статусу. Первое время в браке Чарльз пытался работать над отношениями, но через несколько лет понял, что абсолютно несчастен.
Развод и открытая измена наследника престола были огромным репутационным ударом для королевской семьи.
Сейчас Чарльз и Камилла счастливы в браке, и даже Елизавета II приняла избранницу сына, но ему пришлось через многое пройти, чтобы наконец стать счастливым.
Кристен Килер
Кристен Килер приехала из глубинки покорять подиумы Лондона всего в 15 лет. Но с карьерой модели возникли трудности, и девушке пришлось выступать в кабаре. Там она познакомилась с влиятельным врачом Уордом, который был знаком со многими высокопоставленными мужчинами.
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Так девушка одновременно начала отношения с военным министром Великобритании Джоном Профьюмо и советским разведчиком Евгением Ивановым.
Кристен могла бы долго скрывать свои связи, если бы не еще один ее поклонник, который устроил стрельбу у дома Уорда.
Скандала было не избежать: военному министру пришлось уйти с поста, а сложившаяся ситуация подорвала доверие людей к кабинету политика, и на следующих выборах он проиграл. Советский разведчик со скандалом покинул страну. А сама Кристен стала знаменитостью и еще долго подогревала интерес к себе с помощью этого скандала.
Секс-символ ХХ века Мэрилин Монро будоражила умы многих мужчин. Одним из них был президент США Джон Кеннеди. Их роман по сей день окутан завесой тайны. Поклонники актрисы до сих пор гадают, что связывало «мистера президента» с талантливой актрисой.
Несмотря на то что женатый политик всегда имел интрижки на стороне, именно слухи о его связи с Монро вызвали большой скандал.
А высшей точкой напряжения стал момент, когда на юбилее главы государства Мэрилин исполнила переделанную песню Happy birthday to you. Тогда ни у кого не осталось сомнений, что знаменитостей связывают романтические отношения.
Джудит Экснер
Экснер — еще одна любовница Кеннеди в этом списке. С сенатором и на тот момент кандидатом в президенты девушку познакомил ее возлюбленный — легендарный музыкант Фрэнк Синатра.
В своей автобиографии Джудит позже призналась, что почти на два года стала избранницей 35-го президента США. И хотя общественность привыкла к изменам и романам тогдашнего президента на стороне, опубликованные мемуары и последующие связи Экснер с крупными мафиози Америки бросили тень на репутацию главы государства.
В 1992 году вокруг имени этой девушки разгорелся огромный скандал — все узнали о ее романе с Вуди Алленом, который был ее приемным отцом.
Сун-И на 35 лет младше именитого режиссера, и этот факт широко обсуждался в СМИ.
Из-за скандала репутация Вуди Аллена очень пострадала, ему даже было запрещено видеться со своими детьми. Тем не менее сейчас Превин и режиссер женаты и счастливы вместе.
Моника была стажером в Белом Доме. Там она и познакомилась с Биллом Клинтоном, 42-м президентом США. Роман молодой девушки с американским лидером продлился два года и закончился огромным скандалом, который практически стоил Клинтону поста главы государства.
В какой-то момент девушка проболталась своей подруге о связи с президентом, а та записала ее откровения на диктофон и позже передала запись прокурору. Рейтинг Клинтона упал мгновенно, и на следующих выборах президентом стал Джордж Буш.