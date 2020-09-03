Любовницы, которые разрушили жизнь своим мужчинам

На первый взгляд кажется, что любовница, в отличие от жены, не играет такую важную роль в жизни мужчины. Однако примеры этих женщин показывают, что во все времена любовницы могли не просто влиять на жизни известных избранников, но и разрушать их.

Клеопатра

Не вспомнить о египетской императрице невозможно. Многие мужчины готовы были лишиться жизни ради того, чтобы провести ночь с Клеопатрой. Каждый надеялся впечатлить царицу так, чтобы выжить. Но правило было непреложным — после ночи любовников казнили.

Сама же царица была любовницей Юлия Цезаря. Император был без ума от Клеопатры и хотел помочь ей занять египетский трон. Однако он был так поглощен своими чувствами к красотке и чужой войной, что не заметил готовящегося против него заговора. Цезарь был убит, а Клеопатра сразу же закрутила роман с его другом и преемником Марком Антонием

Камилла Паркер-Боулз

Многие в Великобритании до сих пор считают Камиллу Паркер-Боулз разлучницей, из-за которой принц Чарльз расстался с супругой. Его жена Диана была всенародной любимицей, «королевой людских сердец», и потому расторжение брака с ней вызвало огромный скандал. Общественность была на стороне принцессы.

Хотя знакомы Камилла и Чарльз были задолго до его брака, наследный принц действительно любил Паркер-Боулз. В день свадьбы он плакал, так как вынужден был жениться на той, что подходит ему по статусу. Первое время в браке Чарльз пытался работать над отношениями, но через несколько лет понял, что абсолютно несчастен.

Развод и открытая измена наследника престола были огромным репутационным ударом для королевской семьи.

Сейчас Чарльз и Камилла счастливы в браке, и даже Елизавета II приняла избранницу сына, но ему пришлось через многое пройти, чтобы наконец стать счастливым.

Кристен Килер

Кристен Килер приехала из глубинки покорять подиумы Лондона всего в 15 лет. Но с карьерой модели возникли трудности, и девушке пришлось выступать в кабаре. Там она познакомилась с влиятельным врачом Уордом, который был знаком со многими высокопоставленными мужчинами.

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Кристен могла бы долго скрывать свои связи, если бы не еще один ее поклонник, который устроил стрельбу у дома Уорда.

Скандала было не избежать: военному министру пришлось уйти с поста, а сложившаяся ситуация подорвала доверие людей к кабинету политика, и на следующих выборах он проиграл. Советский разведчик со скандалом покинул страну. А сама Кристен стала знаменитостью и еще долго подогревала интерес к себе с помощью этого скандала.

Секс-символ ХХ века Мэрилин Монро будоражила умы многих мужчин. Одним из них был президент США Джон Кеннеди . Их роман по сей день окутан завесой тайны. Поклонники актрисы до сих пор гадают, что связывало «мистера президента» с талантливой актрисой.

Несмотря на то что женатый политик всегда имел интрижки на стороне, именно слухи о его связи с Монро вызвали большой скандал.

А высшей точкой напряжения стал момент, когда на юбилее главы государства Мэрилин исполнила переделанную песню Happy birthday to you. Тогда ни у кого не осталось сомнений, что знаменитостей связывают романтические отношения.

Джудит Экснер

Экснер — еще одна любовница Кеннеди в этом списке. С сенатором и на тот момент кандидатом в президенты девушку познакомил ее возлюбленный — легендарный музыкант Фрэнк Синатра.

В своей автобиографии Джудит позже призналась, что почти на два года стала избранницей 35-го президента США. И хотя общественность привыкла к изменам и романам тогдашнего президента на стороне, опубликованные мемуары и последующие связи Экснер с крупными мафиози Америки бросили тень на репутацию главы государства.

В 1992 году вокруг имени этой девушки разгорелся огромный скандал — все узнали о ее романе с Вуди Алленом, который был ее приемным отцом.

Сун-И на 35 лет младше именитого режиссера, и этот факт широко обсуждался в СМИ.

Из-за скандала репутация Вуди Аллена очень пострадала, ему даже было запрещено видеться со своими детьми. Тем не менее сейчас Превин и режиссер женаты и счастливы вместе.

Моника была стажером в Белом Доме. Там она и познакомилась с Биллом Клинтоном , 42-м президентом США. Роман молодой девушки с американским лидером продлился два года и закончился огромным скандалом, который практически стоил Клинтону поста главы государства.