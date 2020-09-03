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Собчак раскрыла подробности развода с Виторганом 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Собчак раскрыла подробности развода с Виторганом
Фото: globallookpress.com
Телеведущая Ксения Собчак стала гостьей в эфире YouTube-шоу «Честный развод». В беседе с ведущей программы Агатой Муцениеце светская львица раскрыла подробности развода с экс-супругом Максимом Виторганом.
По словам звезды, им было очень тяжело принять это решение. Ксения утверждает, что время, проведенное с Максимом, было одним из лучших в ее жизни.

«Это была любовь, иначе я бы не родила ребенка, не прожила с ним столько лет… Просто наступает период, когда вы начинаете идти в разные стороны. Это не плохо и не хорошо. Люди либо развиваются вместе, либо кто-то один имеет другие цели. Со временем эта пропасть разрушит брак»,

— поведала Ксения.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Собчак назвала самого сексуального российского актера.
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Звёзды , Максим Виторган , Ксения Собчак , Агата Муцениеце
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