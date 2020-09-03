Собчак раскрыла подробности развода с Виторганом 

Телеведущая Ксения Собчак стала гостьей в эфире YouTube-шоу «Честный развод». В беседе с ведущей программы Агатой Муцениеце светская львица раскрыла подробности развода с экс-супругом Максимом Виторганом.
По словам звезды, им было очень тяжело принять это решение. Ксения утверждает, что время, проведенное с Максимом, было одним из лучших в ее жизни.
«Это была любовь, иначе я бы не родила ребенка, не прожила с ним столько лет… Просто наступает период, когда вы начинаете идти в разные стороны. Это не плохо и не хорошо. Люди либо развиваются вместе, либо кто-то один имеет другие цели. Со временем эта пропасть разрушит брак»,
— поведала Ксения.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Собчак назвала самого сексуального российского актера.