Выяснилось, что Клюев предвидел свою смерть

Режиссер Георгий Малиновский рассказал, что разговаривал с актером Борисом Клюевым незадолго до его смерти. Его слова приводит Sobesednik.ru.

По словам режиссера, Клюев предвидел свою гибель. За три недели до ухода актера, они должны были встретиться. Но этого так и не произошло, так как Бори заявил, что плохо себя чувствует, после чего предупредил Малиновского, что, возможно, им так и не удастся увидеться.

«Когда узнал о его уходе, вспомнил тот разговор с ним и понял, о чем он меня предупреждал. Три недели назад Борис Владимирович понял, что уже никогда не сможет ко мне прийти, и честно предупредил меня об этом»,

— поделился Георгий.