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«Кризис среднего возраста»: Алексей Чумаков пожаловался на интимные проблемы 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Чумаков пожаловался на интимные проблемы
Фото: ИД "Собеседник"
Певец Алексей Чумаков уже семь лет счастлив в законном браке с Юлией Ковальчук. Пара воспитывает трехлетнюю дочь Амелию. Алексей не против подарить дочке братика или сестричку. Вот только пока не получается. Не исключено, что это происходит из-за нечастого секса. На днях Чумаков признался: интим в его жизни случается редко.
Самоизоляцию Чумаков провел в Москве в кругу семьи. По словам певца, для него это было самое счастливое время. Раньше из-за постоянных гастролей так много времени вместе с женой он еще не проводил.
— Лето я провел в ожидании хорошего будущего, хотя и настоящее было прекрасно, — рассказывает Алексей. — Я живу за городом. Там комфортно. Мне очень нравится жить в лесу. Я относился к пандемии как к самому ценному времени! Получил, как бы страшно это ни звучало, удовольствие.
В отличие от других артистов, на недостаток финансов Чумаков не жалуется. По словам Алексея, в средствах он не стеснен.
— До пандемии я активно работал: накопил чуть-чуть, — продолжает артист. — Нам хватает. Хотя у нас куча трат — еда, зарплата помощникам: у нас две няни. К счастью, концерты уже начинаются. Но пока их не так много.
Чумаков признается, что во время самоизоляции иногда выезжал за пределы дома. Например, на рыбалку. Оказалось, что заядлый рыбак в их семье — Юля. Алексей составлял ей компанию. Потому как отказать в удовольствии любимой супруге он не мог.
— Юля любит рыбачить, — продолжает Алексей. — А я — нет. Пока Юля рыбачила, я обычно книжку читал. Улов у нее неплохой. Однажды поймала большого осетра. Но мы его не жарили, отпустили. Жарим мы обычно друг друга!
Впрочем, как оказалось, «жарка» происходит не так часто. Алексей неожиданно пожаловался: его сексуальная жизнь уже не бьет ключом так, как раньше.
— Да, я занимаюсь сексом иногда, — продолжил артист. — Очень редко. Нет времени. Да и кризис ли, знаете, среднего возраста.
Впрочем, несмотря на нечастый интим, Чумаков признается, что не против стать отцом во второй раз.
— Это от Бога зависит, — вздыхает Алексей. — Жизнь рождается на небесах. Я могу только действовать. И действую!
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Звёзды , Юлия Ковальчук , Алексей Чумаков
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