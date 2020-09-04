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«И тут прибегает к нему какая-то профурсеточка»: Муцениеце вспомнила измены Прилучного 

Teleprogramma.pro и ещё 2 1 час назад
Муцениеце вспомнила измены Прилучного
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Агата Муцениеце во время своего общения со светской львицей Ксенией Собчак в рамках шоу «Честный развод» намекнула на то, что бывший муж актер Павел Прилучный изменял ей еще до расставания.
Как отметила Муцениеце, в семейных парах нередки размолвки. Любимые люди могут даже на время расстаться. В такие моменты, как она сказала, к мужчине могут начать клеиться другие женщины.

«И тут прибегает к нему какая-то профурсеточка, классная такая. Фиг ли ты прискакала? Она ему: «Смотри, какая я классная, легкая, со мной можно поговорить на умные темы».

Как отметила Муцениеце, она бы так делать никогда не стала. По ее словам, если уж женщине нравится мужчина, то нужно дождаться, когда он разведется и заводить с ним отношения.
Напомним, что не так давно Муцениеце развелась после девяти лет брака с «мажором» Павлом Прилучным. По слухам, со своей новой любовью, звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович, он начал встречаться еще когда жил вместе с женой.
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Звёзды , Другое , Павел Прилучный , Ксения Собчак , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович
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