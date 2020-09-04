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Пэрис Хилтон рассказала о насилии со стороны бывших возлюбленных 

Lenta.ru 17 минут назад
«Меня били и душили»
Фото: Lenta.ru
Американская певица и актриса Пэрис Хилтон рассказала, что подвергалась насилию со стороны бывших возлюбленных. Ее слова приводит издание People.
В документальном фильме This Is Paris актриса призналась, что у нее было пять отношений с мужчинами, которые издевались над ней.

«Меня били и душили. Я мирилась с тем, с чем не должна была»,

— рассказала Хилтон.
Она добавила, что считала подобные действия проявлениями любви. При этом те парни казались ей хорошими людьми.
По словам певицы, терпеть издевки она научилась в школе-интернате. В отношении воспитанников заведения часто применяли физическое и психологическое насилие. Однако пережитый опыт, как отметила Хилтон, не помешал ей найти любовь — предпринимателя Картера Реума.

«С ним я чувствую себя в полной безопасности. Я многому научилась и сумела найти мужчину, который мне идеально подходит!»

— похвасталась Хилтон.
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