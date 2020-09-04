Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пэрис Хилтон рассказала о насилии со стороны бывших возлюбленных 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Меня били и душили»
Фото: parishilton
В документальном фильме This Is Paris актриса призналась, что у нее было пять отношений с мужчинами, которые проявляли агрессию в ее сторону и издевались над ней. Об этом сообщает издание People.

«Меня били и душили. Я мирилась с тем, с чем не должна была», — заявила Пэрис.

Девушка объяснила, что раньше проявление силы выглядело для нее как проявление любви и ревности, а те парни казались ей хорошими людьми.
Терпеть издевки звезда научилась еще в школе-интернате. В отношении воспитанников заведения часто применяли физическое и психологическое насилие.
Но Пэрис не сломали неудачные отношения, а травматичный опыт не помешал ей найти любовь — предпринимателя Картера Реума.

«С ним я чувствую себя в полной безопасности. Я многому научилась и сумела найти мужчину, который мне идеально подходит!»

Ранее "Рамблер" сообщал, чтопорноактрисы обвинили коллегу в сексуальном насилии.
Видео дня. Знаменитые красавицы, которых бросили женихи
Звёзды , Пэрис Хилтон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роскошная красота
Роскошная красота
Экс-солистка SEREBRO показала обнаженное фото
Экс-солистка SEREBRO показала обнаженное фото
«Дерзкая колхозница попутала постель и школу»
«Дерзкая колхозница попутала постель и школу»
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Как юный хулиган стал фаворитом Пугачевой
02:13
Как юный хулиган стал фаворитом Пугачевой
Звёзды Любовь
Как не замерзать даже в самые суровые холода
03:03
Как не замерзать даже в самые суровые холода
Здоровье
Почему советские женщины так любили домашние халаты
02:44
Почему советские женщины так любили домашние халаты
Мода
Знаменитые красавицы, которых бросили женихи
04:14
Знаменитые красавицы, которых бросили женихи
Звёзды Любовь
Как есть сладости и не вредить здоровью
06:15
Как есть сладости и не вредить здоровью
Еда Здоровье
Чем вреден избыток кисломолочки в рационе
02:19
Чем вреден избыток кисломолочки в рационе
Еда Здоровье
«Фиг ли ты прискакала?»: Муцениеце об изменах бывшего
00:12
«Фиг ли ты прискакала?»: Муцениеце об изменах бывшего
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение