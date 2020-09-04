В документальном фильме This Is Paris актриса призналась, что у нее было пять отношений с мужчинами, которые проявляли агрессию в ее сторону и издевались над ней. Об этом сообщает издание People.

«Меня били и душили. Я мирилась с тем, с чем не должна была», — заявила Пэрис.

Девушка объяснила, что раньше проявление силы выглядело для нее как проявление любви и ревности, а те парни казались ей хорошими людьми.

Терпеть издевки звезда научилась еще в школе-интернате. В отношении воспитанников заведения часто применяли физическое и психологическое насилие.

Но Пэрис не сломали неудачные отношения, а травматичный опыт не помешал ей найти любовь — предпринимателя Картера Реума.