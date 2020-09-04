Светлана Бондарчук рассказала о сексе после 50-ти 

Светлана Бондарчук (с недавних пор — Харченко ) ответила на самые животрепещущие вопросы поклонников. Она сообщила о роли секса в своей жизни и поделилась, какое количество алкоголя выпивает ежедневно.

На вопрос: «Секс в 50 еще актуален и важен?» светская львица написала:

«Не знаю, как в 50. Но в 51 — ОЧЕНЬ».

Фанатов, по-видимому, интересует интимная жизнь Светланы с ее новым мужем Сергеем Харченко, однако пикантные подробности женщина раскрывать не стала.

Также бывшая жена Федора Бондарчука призналась, что ежедневно позволяет себе алкоголь, причем зачастую — дважды в день. Элегантная блондинка предпочитает вино.

«Один бокал за обедом, если не за рулем, и один за ужином»,

—сообщила она.

Между тем, эту дозу вряд ли можно назвать безопасной. Буквально вчера южнокорейские ученые заявили о том, что даже 1\2 бокала вина в день могут вызвать диабет и гипертонию.

Впрочем, это не единственное излишество, которое может себе позволить Светлана. Совсем недавно она рассказывала о своем питании: оказалось, что звезда ест все — от круассанов до плова с бараниной. На ее фигуре такие вольности никак не сказываются.