Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Светлана Бондарчук рассказала о сексе после 50-ти 

Экспресс газета 2 часа назад
Светлана Бондарчук рассказала о сексе после 50-ти
Фото: Экспресс газета
Светлана Бондарчук (с недавних пор — Харченко) ответила на самые животрепещущие вопросы поклонников. Она сообщила о роли секса в своей жизни и поделилась, какое количество алкоголя выпивает ежедневно.
На вопрос: «Секс в 50 еще актуален и важен?» светская львица написала:

«Не знаю, как в 50. Но в 51 — ОЧЕНЬ».

Фанатов, по-видимому, интересует интимная жизнь Светланы с ее новым мужем Сергеем Харченко, однако пикантные подробности женщина раскрывать не стала.
Также бывшая жена Федора Бондарчука призналась, что ежедневно позволяет себе алкоголь, причем зачастую — дважды в день. Элегантная блондинка предпочитает вино.

«Один бокал за обедом, если не за рулем, и один за ужином»,

—сообщила она.
Между тем, эту дозу вряд ли можно назвать безопасной. Буквально вчера южнокорейские ученые заявили о том, что даже 1\2 бокала вина в день могут вызвать диабет и гипертонию.
Впрочем, это не единственное излишество, которое может себе позволить Светлана. Совсем недавно она рассказывала о своем питании: оказалось, что звезда ест все — от круассанов до плова с бараниной. На ее фигуре такие вольности никак не сказываются.
Видео дня. Знаменитые красавицы, которых бросили женихи
Экспресс газета: последние новости
Агата Муцениеце раскритиковала женщин, разрушающих чужие браки Агата Муцениеце раскритиковала женщин, разрушающих чужие браки Сальма Хайек встретила 54-й день рождения снимком в пикантном наряде Сальма Хайек встретила 54-й день рождения снимком в пикантном наряде Кэти Перри показала «честное» фото через пять дней после родов Кэти Перри показала «честное» фото через пять дней после родов
Женский форум
Звёзды , Светлана Бондарчук , Сергей Харченко , Федор Бондарчук
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роскошная красота
Роскошная красота
Экс-солистка SEREBRO показала обнаженное фото
Экс-солистка SEREBRO показала обнаженное фото
«Дерзкая колхозница попутала постель и школу»
«Дерзкая колхозница попутала постель и школу»
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Как юный хулиган стал фаворитом Пугачевой
02:13
Как юный хулиган стал фаворитом Пугачевой
Звёзды Любовь
Как не замерзать даже в самые суровые холода
03:03
Как не замерзать даже в самые суровые холода
Здоровье
Почему советские женщины так любили домашние халаты
02:44
Почему советские женщины так любили домашние халаты
Мода
Знаменитые красавицы, которых бросили женихи
04:14
Знаменитые красавицы, которых бросили женихи
Звёзды Любовь
Как есть сладости и не вредить здоровью
06:15
Как есть сладости и не вредить здоровью
Еда Здоровье
Чем вреден избыток кисломолочки в рационе
02:19
Чем вреден избыток кисломолочки в рационе
Еда Здоровье
«Фиг ли ты прискакала?»: Муцениеце об изменах бывшего
00:12
«Фиг ли ты прискакала?»: Муцениеце об изменах бывшего
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение