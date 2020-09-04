«Фиг ли ты прискакала?»: Муцениеце об изменах бывшего

Во время общения со светской львицей Ксенией Собчак в рамках шоу «Честный развод» актриса Агата Муцениеце намекнула, что бывший муж изменял ей еще до развода.

Актриса объяснила, что в семейных парах нередки размолвки. Любимые люди могут даже на время расстаться. В такие моменты, к мужчинам зачастую начинают "клеиться" другие женщины.

«И тут прибегает к нему какая-то профурсеточка, классная такая. Фиг ли ты прискакала? Она ему: «Смотри, какая я классная, легкая, со мной можно поговорить на умные темы».

Агата объяснила, что сама бы так делать никогда не стала. По ее словам, если женщине нравится мужчина, то нужно дождаться, когда он разведется и заводить с ним отношения.