Американская поп-исполнительница Бритни Спирс вновь опубликовала видео, на котором она исполняет подвижный танец. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте в четверг, 3 сентября.

В ролике 38-летняя знаменитость несколько раз заходит и выходит из кадра с гримасами на лице, а также танцует под песню Мадонны La Isla Bonita. Она одета в кроп-топ с цветочным принтом и длинными пышными рукавами и белые-мини-шорты.

«Да, я обожаю этот топ… Я купила его недавно, и он стал моим любимым! Просто чтоб вы знали… Я сняла этот ролик месяц назад… (…) Тогда я снимала очень много, потому что мне нравилось, как лежали мои волосы»,

— подписала она пост.

Спирс отметила, что ей нравится делиться с поклонниками эпизодами из своей жизни, а также то, что она любит указанную песню.

Подписчиков смутили странные действия исполнительницы и ее сумбурный комментарий. «Если вы читаете ее подпись и все еще думаете, что она в себе, — я даже не знаю, как еще вам открыть глаза», «Бритни, ты в беде», «Это был последний день перед смертью?», «Ее действия уже не просто шокируют, а пугают меня», «Это не Бритни… Мне кажется, кто-то создал фейковый аккаунт, потому что не хочет, чтобы мы видели, как она сейчас выглядит на самом деле. Не понимаю, как он получит подтверждение от Instagram», — рассуждали комментаторы.

Это не первый раз, когда публикации Бритни Спирс вызывают неоднозначную реакцию у подписчиков. В августе она разместила видео с домашними танцами в откровенном наряде. В описании к посту Спирс призналась, что работа над своим телом дается ей тяжело, поскольку сейчас, во время пандемии, закрыты все рестораны. «С каждым разом ее поведение становится все более странным», — заметили фанаты.