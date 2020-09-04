Чумаков пожаловался на интимные проблемы

Певец Алексей Чумаков уже семь лет счастлив в браке с Юлией Ковальчук . Пара воспитывает трехлетнюю дочь Амелию. Алексей не против подарить дочке братика или сестричку. Вот только секса в его жизни не так много.

Самоизоляцию Чумаков провел в Москве в кругу семьи. По словам певца, для него это было самое счастливое время, так как раньше он постоянно находился в разъездах.

"Лето я провел в ожидании хорошего будущего, хотя и настоящее было прекрасно. Я живу за городом. Там комфортно. Мне очень нравится жить в лесу. Я относился к пандемии как к самому ценному времени!"

В отличие от других артистов, на недостаток финансов Чумаков не жалуется. По словам Алексея, в средствах он не стеснен.

"До пандемии я активно работал: накопил чуть-чуть. Нам хватает. Хотя у нас куча трат — еда, зарплата помощникам: у нас две няни. К счастью, концерты уже начинаются. Но пока их не так много".

Чумаков рассказал, что во время изоляции выезжал за пределы дома на рыбалку. Правда, рыбаком в семье оказалась его жена.

"Юля любит рыбачить, а я — нет. Пока Юля рыбачила, я обычно книжку читал. Она даже поймала большого осетра, но мы его не жарили, отпустили. Жарим мы обычно друг друга!"

Впрочем, «жарка» происходит не так часто. Алексей неожиданно пожаловался: его сексуальная жизнь уже не бьет ключом так, как раньше.

"Занимаюсь сексом иногда. Очень редко. Нет времени. Да и кризис ли, знаете, среднего возраста".

При этом артист заявил, что не против завести еще одного ребенка.