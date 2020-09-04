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7 звезд, которых уличили в пластических операциях 

WMJ.ru 43 минуты назад
7 звезд, которых уличили в пластических операциях
Фото: @borodylia
Пластические операции в XXI веке стали делом обыденным, ведь каждый волен менять свою внешность, как его душе будет угодно. Некоторые звезды шоу-бизнеса без тени стеснения признаются в проведенных манипуляциях, а другие пытаются их скрывать. Увы, фото до и после выдают многих — редакция WMJ.ru разобрала истории 7 селебрити, которые отрицают вмешательство хирургов.

Ксения Бородина

Пользователи Сети регулярно обрушиваются на 37-летнюю ведущую реалити-шоу «Дом-2» Ксению Бородину с критикой. Ведущая настолько устала от подозрений в увеличении губ, что решила расставить все точки над «i» и посвятила этому вопросу отдельный пост в Instagram. Красотка написала, что не делала инъекций в губы и не планирует исправлять природную асимметрию, а еще предложила пари на 1 миллион рублей тому, кто докажет, что в ее губах есть гель. Обвинения от хейтеров в пластике сыпятся до сих пор, но вот смельчака, который бы решился поспорить на миллион, пока не нашлось.

Гвинет Пэлтроу

Актриса Гвинет Пэлтроу во всех интервью не перестает повторять, что никогда не обращалась к пластическому хирургу. Возможно, от такого признания продажи натуральной косметики и не очень работающих гаджетов личного wellness-бренда Гвинет упадут? Как бы там ни было, фото времен юности не врут! Красотка слегка подкорректировала форму носа, сузив его, чтобы он смотрелся более утонченно.

Ольга Бузова

35-летняя инстадива, певица и ведущая «Дома-2» внешне сильно изменилась со времени своего первого появления на реалити-шоу.
WMJ.RU
Ольга Бузова в интервью признавалась, что единственная операция, на которую она почти решилась, — это увеличение груди. Красотка хотела сделать маммопластику после развода, так как ее бывший муж — футболист Дмитрий Тарасов регулярно указывал Ольге на этот недостаток во время их совместной жизни. Впрочем, девушка якобы так и не дошла до кабинета хирурга и научилась «любить себя такой, какая есть», а единственная ее операция — это удаление косточки на стопе. Однако подписчики уже подметили, что внешность Ольги преобразилась, и это точно не заслуга активной личной жизни, как она утверждает. А вот изменившийся овал лица, увеличившиеся губы и сузившийся нос Бузова предпочла не комментировать.

Ханна

Красотка-певица Ханна (Анна Иванова) может похвастаться идеальной внешностью: большими глазами, пухлыми губами и острыми скулами. Впрочем, среди хейтеров звезды нашлись те, кто смог обнаружить на просторах Интернета фото певицы в молодости до ее замужества и семейной жизни с продюсером Black Star Пашу.
Стоит сказать, что до возможного вмешательства хирургов Ханна была такой же красоткой, только вот нос и скулы немного отличаются от нынешних.

Кайли Дженнер

Инстадива и младшая сестра клана Кардашьян-Дженнер Кайли в свои 22 года добилась невероятных высот, а перемены в ее внешности с первого появления в семейном реалити не заметил разве что слепой.
WMJ.RU
Стоит сказать, что главная операция, от которой Кайли открещивалась во всех интервью, — это увеличение губ. Красотку можно понять — она все-таки построила целую бьюти-империю на легендарных матовых помадах. Признание в увеличении губ могло повлиять на продажи этих средств. Про другие модификации лица Кайли предпочитает публично не распространяться, но чисто визуально изменился ее нос, подбородок и скулы.

Дуа Липа

Уличить Дуа Липу в пластике было непросто, но у нас вышло! Помимо искусно сделанной ринопластики и блефаропластики, певица также удалила комки Биша. Девушка выбрала очень хорошего пластического хирурга, который проделал такую большую работу практически незаметно. Может, это сестрички ее нынешнего бойфренда Анвара Хадида топ-модели Джиджи и Белла посоветовали красотке специалиста с золотыми руками?

Ким Кардашьян

Звезда реалити Ким Кардашьян прославила семью не только скандалами и невероятно популярным шоу, но и своими формами. Ким утверждает, что ее попа, которая стала предметом зависти одних и насмешек других, — это природные данные, унаследованные от матери.
WMJ.RU
По утверждениям самой инстадивы, из-за пышны форм ее даже дразнили в школе, а позже она смогла раскрыть потенциал своей естественной красоты. Впрочем, все пластические хирурги в один голос твердят, что ягодицы Ким — это результат липоскульптурирования, так как их внешний вид противоречат всем законам логики. Конституция греческой богини с идеальной талией — это не результат усердных тренировок или кетодиеты, которую так советует Кардашьян в своих интервью. Стоит ли говорить, что ее внешность — это также результат качественной работы хирурга, а не правильного макияжа, изменяющего до неузнаваемости.
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Звёзды , Дмитрий Тарасов , Гвинет Пэлтроу , Анна Иванова , Ксения Бородина , Анвар Хадид , Ольга Бузова , КИМ КАРДАШЬЯН , WMJ.RU
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