7 звезд, которых уличили в пластических операциях 

Пластические операции в XXI веке стали делом обыденным, ведь каждый волен менять свою внешность, как его душе будет угодно. Некоторые звезды шоу-бизнеса без тени стеснения признаются в проведенных манипуляциях, а другие пытаются их скрывать. Увы, фото до и после выдают многих — редакция WMJ.ru разобрала истории 7 селебрити, которые отрицают вмешательство хирургов.

Пользователи Сети регулярно обрушиваются на 37-летнюю ведущую реалити-шоу «Дом-2» Ксению Бородину с критикой. Ведущая настолько устала от подозрений в увеличении губ, что решила расставить все точки над «i» и посвятила этому вопросу отдельный пост в Instagram. Красотка написала, что не делала инъекций в губы и не планирует исправлять природную асимметрию, а еще предложила пари на 1 миллион рублей тому, кто докажет, что в ее губах есть гель. Обвинения от хейтеров в пластике сыпятся до сих пор, но вот смельчака, который бы решился поспорить на миллион, пока не нашлось.

Актриса Гвинет Пэлтроу во всех интервью не перестает повторять, что никогда не обращалась к пластическому хирургу. Возможно, от такого признания продажи натуральной косметики и не очень работающих гаджетов личного wellness-бренда Гвинет упадут? Как бы там ни было, фото времен юности не врут! Красотка слегка подкорректировала форму носа, сузив его, чтобы он смотрелся более утонченно.

35-летняя инстадива, певица и ведущая «Дома-2» внешне сильно изменилась со времени своего первого появления на реалити-шоу.

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Ольга Бузова в интервью признавалась, что единственная операция, на которую она почти решилась, — это увеличение груди. Красотка хотела сделать маммопластику после развода, так как ее бывший муж — футболист Дмитрий Тарасов регулярно указывал Ольге на этот недостаток во время их совместной жизни. Впрочем, девушка якобы так и не дошла до кабинета хирурга и научилась «любить себя такой, какая есть», а единственная ее операция — это удаление косточки на стопе. Однако подписчики уже подметили, что внешность Ольги преобразилась, и это точно не заслуга активной личной жизни, как она утверждает. А вот изменившийся овал лица, увеличившиеся губы и сузившийся нос Бузова предпочла не комментировать.

Ханна

Красотка-певица Ханна ( Анна Иванова ) может похвастаться идеальной внешностью: большими глазами, пухлыми губами и острыми скулами. Впрочем, среди хейтеров звезды нашлись те, кто смог обнаружить на просторах Интернета фото певицы в молодости до ее замужества и семейной жизни с продюсером Black Star Пашу.

Стоит сказать, что до возможного вмешательства хирургов Ханна была такой же красоткой, только вот нос и скулы немного отличаются от нынешних.

Кайли Дженнер

Инстадива и младшая сестра клана Кардашьян-Дженнер Кайли в свои 22 года добилась невероятных высот, а перемены в ее внешности с первого появления в семейном реалити не заметил разве что слепой.

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Стоит сказать, что главная операция, от которой Кайли открещивалась во всех интервью, — это увеличение губ. Красотку можно понять — она все-таки построила целую бьюти-империю на легендарных матовых помадах. Признание в увеличении губ могло повлиять на продажи этих средств. Про другие модификации лица Кайли предпочитает публично не распространяться, но чисто визуально изменился ее нос, подбородок и скулы.

Дуа Липа

Уличить Дуа Липу в пластике было непросто, но у нас вышло! Помимо искусно сделанной ринопластики и блефаропластики, певица также удалила комки Биша. Девушка выбрала очень хорошего пластического хирурга, который проделал такую большую работу практически незаметно. Может, это сестрички ее нынешнего бойфренда Анвара Хадида топ-модели Джиджи и Белла посоветовали красотке специалиста с золотыми руками?

Звезда реалити Ким Кардашьян прославила семью не только скандалами и невероятно популярным шоу, но и своими формами. Ким утверждает, что ее попа, которая стала предметом зависти одних и насмешек других, — это природные данные, унаследованные от матери.

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По утверждениям самой инстадивы, из-за пышны форм ее даже дразнили в школе, а позже она смогла раскрыть потенциал своей естественной красоты. Впрочем, все пластические хирурги в один голос твердят, что ягодицы Ким — это результат липоскульптурирования, так как их внешний вид противоречат всем законам логики. Конституция греческой богини с идеальной талией — это не результат усердных тренировок или кетодиеты, которую так советует Кардашьян в своих интервью. Стоит ли говорить, что ее внешность — это также результат качественной работы хирурга, а не правильного макияжа, изменяющего до неузнаваемости.