Мир затаил дыхание, когда бывший муж Анджелины Джоли , красавчик-актер Брэд Питт был замечен репортерами в совместном романтическом путешествии с немецкой моделью Николь Потуральски. Сказка закончилась очень быстро: он узнал о том, что она благополучно замужем за его давним другом, поэтому из своего замка вернулся на частном джете один.

Но Брэд не всегда был так щепетилен к вопросам брака — достаточно вспомнить, что он сам был еще женат на Дженнифер Энистон , когда начал встречаться с Энджи, а та, в свою очередь, разбила не только этот союз, но и семью Билли Боба Торнтона . Кто из звезд не умеет хранить верность, для кого измена — привычное дело?

Первый брак с Донной Пил просуществовал всего год — именно измены актера стали причиной расставания. Бесконечное пьянство, самодурство и стремление обладать каждой женщиной в округе привели к тому, что и вторая жена Шина подала на развод: актрису Дениз Ричардс не остановила даже шестимесячная беременность вторым ребенком. Спустя три года последовала свадьба Чарли с актрисой Брук Мюллер, которая родила в браке мальчиков-близнецов — и практически сразу стало известно о многочисленных изменах ее мужа с девушками легкого поведения. Итог: одиночество и положительный ВИЧ-статус, разрушенная карьера бывшего актера первого эшелона и безденежье.

Железный Арни казался благочестивым семьянином, но брак с Марией Шрайвер рухнул через 31 год после свадьбы. Никто не понял, каким образом, но актер и политик умудрялся десятилетиями скрывать связь с домработницей семьи. Более того, она родила ребенка, который является ровесником младшего сына Терминатора — дети родились в 1997 году с разницей в месяц.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Тот же срок — 31 год — актер прожил в браке с актрисой Робин Мур , за это время у них родилось 7 детей. Все рухнуло, когда в СМИ появились пикантные снимки, на которых Гибсона можно было увидеть с русской пианисткой Оксаной Григорьевой . Последовал развод, затем — объявление о беременности подруги актера. Пара рассталась очень некрасиво, когда восьмой дочери Мела не исполнилось и полугода — с тех пор родители не могут достичь мирового соглашения. Девятый ребенок родился три года назад, с его матерью актер не женат.

Музыкант очень своеобразно отметил день рождения своего сына Джека — пока жена рожала малыша, он развлекался с няней старших дочерей. Позже жена Оззи Шэрон сообщила, что это была не первая интрижка — в числе его пассий были и девушки из эскорт-услуг и многолетний личный парикмахер семьи. Осборну в тот момент было уже 70 лет. Любвеобильный рокер в результате отправился на психотерапию, чтобы совладать со своей страстью к женщинам.

Начало выглядело красиво: у Стюарт был четырехлетний роман с партнером по «Сумеркам» — поклонники саги были в восторге, влюбленные планировали свадьбу. Затем актриса изменила жениху с женатым режиссером Рупертом Сандерсом , и он не сумел найти в себе силы простить ее до конца — они расстались.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

После этого Кристен переключилась на женщин — и продолжила изменять. Алисии Каргайл она изменила с певицей Соко, затем той изменила с бывшей пассией. После чего ушла к певице St. Vincent, а от той — к британской модели Стелле Максвелл . Сейчас в личной жизни актрисы царит неразбериха.

Актер разбил сердце Дженнифер Лопес , когда бросил ее за несколько дней до запланированной свадьбы. Тогда он ушел к актрисе Дженнифер Гарнер , на которой женился через год. Идеальная картинка брака оказалась разрушена, когда всплыла связь Аффлека с молоденькой няней троих детей — и последовал развод. Годы спустя выяснилось, что и жене, и любовнице актер изменял с продюсером Линдси Шукус

Все сочувствовали актрисе, когда ее помолвка с красавчиков Джудом Лоу сорвалась: выяснилось, что жених изменял ей с няней его детей от предыдущего брака. Но потом все узнали, что и она не теряла времени даром и одновременно встречалась с Дэниэлом Крейгом . Потом она ушла от обоих к актеру Бальтазару Гетти, но вернулась к Джуду (жена любовника к тому времени родила четвертого ребенка). А через два года ветреная актриса ушла к Тому Старриджу, и родила дочь — но и с ним рассталась — по слухам, из-за увлечения Брэдом Питтом.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Актер казался идеальным спутником Элизабет Хэрли, пока репортеры не узнали о тайном пристрастии Хью к порочным связям — чаще всего это были «ночные бабочки». Невеста всячески поддерживала неверного бойфренда, когда против него были и суд, и общество. Спустя 13 лет пара все же распалась — Грант продолжал изменять партнерше.