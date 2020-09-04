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Лена Миро жестко высказалась по поводу образа Ксении Бородиной

Анастасия Иванова
2 часа назад
"В мире быдла бренд считается убойным аргументом"
Фото: @borodylia@borodylia
Сначала подписчики Ксении упрекнули ее в том, что ее образ слишком вульгарный для школьного мероприятия, а шорты слишком короткие. На что девушка ответила, что "это все Prada, какие могут быть претензии".
Миро сравнила выход Бородиной с выходом Кейт Миддлтон в платье из Zara. Мысль была такова, что некоторым не помогает даже бренд.
"Смотрю я на Бородину и думаю: губы она себе надула, сиськи сделала, шнобель то ли отпилила, то ли, как и всё остальное, безбожно фотошопит. Пакетами Ксюшка обложилась, в Prada с ног до головы завернулась, а не помогает!"
По мнению блогера, главная проблема Ксении в ее комплексах, которые тянутся из детства, и мешают ей чувствовать себя раскованно.
"Ничего из того, что она делает, не помогает Ксении расслабиться и почувствовать себя человеком. Да, именно человеком. Свободным от комплексов, боли и желания постоянно доказывать миру, что её, в принципе, можно любить. Просто так. Вся она какая-то тяжёлая: в словах, в движениях, в макияже, в реакциях на окружающих. Придавленная грузом недолюбленности, который тащит на себе с детства".
Блогер также отметила, что никто из обеспеченных людей брендами не кичится, что показывает истинную сущность ведущей.
" В мире быдла дорогой бренд считается убойным аргументом".
Звёзды,Лена Миро,Кейт Миддлтон,Ксения Бородина,Светлана Бондарчук,
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