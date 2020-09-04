"В мире быдла бренд считается убойным аргументом"

"Смотрю я на Бородину и думаю: губы она себе надула, сиськи сделала, шнобель то ли отпилила, то ли, как и всё остальное, безбожно фотошопит. Пакетами Ксюшка обложилась, в Prada с ног до головы завернулась, а не помогает!"
"Ничего из того, что она делает, не помогает Ксении расслабиться и почувствовать себя человеком. Да, именно человеком. Свободным от комплексов, боли и желания постоянно доказывать миру, что её, в принципе, можно любить. Просто так. Вся она какая-то тяжёлая: в словах, в движениях, в макияже, в реакциях на окружающих. Придавленная грузом недолюбленности, который тащит на себе с детства".
" В мире быдла дорогой бренд считается убойным аргументом".