Бритни Спирс снова выкладывает загадочные ролики в Инстаграм: вчера певица поделилась видео странного танца под песню Мадонны "La Isla Bonita".

В комментариях подписчики певицы теряются в догадках: что означает новый пост Бритни?. "7, 15, 7, 4 — столько раз она вышла и вошла в кадр. Может, это какой-то адрес?", "Тот факт, что им нужно объяснять, когда сделаны фото, делает это еще хуже", "Бритни, с тобой все в порядке?", — переживают фанаты.

Поклонники певицы долгое время ищут способ помочь ей освободиться от опеки отца. Уже 12 лет звезда не может самостоятельно распоряжаться своими финансами, водить машину, обращаться за медицинской помощью и выбирать адвоката.

С каждым годом артистка все активнее пытается освободиться от раздражающих ее уз. Возле здания суда каждый раз при обсуждении этого "семейного дела" собирается армия фанатов, поддерживающих певицу. Активисты распространяют хэштег #FreeBritney (Свободу Бритни), а также петиции о прекращении опеки и возвращении Бритни Спирс прав на самостоятельность.