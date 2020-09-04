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Танец или шифр для спасения: Бритни Спирс не перестает пугать поклонников 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Бритни Спирс снова выкладывает загадочные ролики в Инстаграм: вчера певица поделилась видео странного танца под песню Мадонны "La Isla Bonita".
В комментариях подписчики певицы теряются в догадках: что означает новый пост Бритни?. "7, 15, 7, 4 — столько раз она вышла и вошла в кадр. Может, это какой-то адрес?", "Тот факт, что им нужно объяснять, когда сделаны фото, делает это еще хуже", "Бритни, с тобой все в порядке?", — переживают фанаты.
Поклонники певицы долгое время ищут способ помочь ей освободиться от опеки отца. Уже 12 лет звезда не может самостоятельно распоряжаться своими финансами, водить машину, обращаться за медицинской помощью и выбирать адвоката.
С каждым годом артистка все активнее пытается освободиться от раздражающих ее уз. Возле здания суда каждый раз при обсуждении этого "семейного дела" собирается армия фанатов, поддерживающих певицу. Активисты распространяют хэштег #FreeBritney (Свободу Бритни), а также петиции о прекращении опеки и возвращении Бритни Спирс прав на самостоятельность.
Движение "Свободу Бритни" поддерживают Майли Сайрус, Пэрис Хилтон, Руби Роуз и другие. Ранее неравнодушные подписчики писали в комментариях: "Бритни, если тебе нужна помощь, оденься в желтое". На следующем видео певица появилась в желтом топе.
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Звёзды , Видео , Майли Сайрус , Бритни Спирс , Мадонна , Пэрис Хилтон
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